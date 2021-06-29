Бастрыкин взял под контроль проверку жалобы модельера Зайцева

Напомним, что известному дизайнеру одежды сейчас 83 года и он редко появляется на публике. Но с недавнего времени с именем кутюрье связан скандал, отголоски которого периодически появляются на телеэкране и в печатных СМИ.
Нынешнее заявление модельера Вячеслава Зайцева, о котором упомянул Александр Бастрыкин, сейчас проверяет столичное подразделение Следственного комитета. В нем, как стало известно корреспонденту "РГ", речь идет о знаменитом на всю страну "Доме моды", который располагается на проспекте Мира в Москве.
Когда-то, в далеком 1982 году, это здание было построено специально для модельера Зайцева. Юридически это был подарок знаменитому кутюрье тогдашних властей столицы. Суть жалобы Зайцева в том, что часть здания была продана, а он об этом узнал из прессы. Пока, по неподтвержденным слухам, прошли две сделки по продаже. Речь идет о продаже площади в 900 кв. метров.
Вячеслав Зайцев утверждает, что продажи с ним никто не согласовывал, хотя он является директором "Дома моды".
По слухам, которые еще не подтверждал, но и не опровергал СК, за продажей якобы стоит замдиректора "Дома моды", который таким образом пытается уйти от существующих долгов. Но подтверждения данной информации нет, хотя заявление кутюрье написал еще и в прокуратуру, и в Росреестр. В столичном СК сообщили, что пригласили Зайцева к себе на личный прием.
Но заявление модельера было не единственной проверкой, которая привлекла внимание главы ведомства. Кроме жалобы Вячеслава Зайцева Бастрыкин поручил доложить о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в Кировской области. Подозреваемый в убийстве уже задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. СК просит ареста.
Также глава СК велел доложить, как идет расследование исчезновения трех детей на реке Уссури в Приморском крае. Тело одного ребенка "с признаками утопления" уже нашли, поиски еще двух детей продолжаются. Александр Бастрыкин дал указание установить причины и условия, которые могли способствовать произошедшему с детьми.
Еще глава СКР велел внимательно проверить происшествие с девочкой в детском лагере в Геленджике, которую избила сверстница в присутствии других подростков. СК по Краснодарскому краю сейчас попросили полицию передать им материалы по этому ЧП.
В ведомстве подчеркнули: расследование всех обстоятельств преступлений против детей по поручению Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.