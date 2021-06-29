Бастрыкин взял под контроль проверку жалобы модельера Зайцева

На контроль в центральном аппарате Следственного комитета поставил Александр Бастрыкин жалобу известного российского модельера Вячеслава Зайцева о продаже его имущества и об угрозах в его адрес.

Напомним, что известному дизайнеру одежды сейчас 83 года и он редко появляется на публике. Но с недавнего времени с именем кутюрье связан скандал, отголоски которого периодически появляются на телеэкране и в печатных СМИ.

Нынешнее заявление модельера Вячеслава Зайцева, о котором упомянул Александр Бастрыкин, сейчас проверяет столичное подразделение Следственного комитета. В нем, как стало известно корреспонденту "РГ", речь идет о знаменитом на всю страну "Доме моды", который располагается на проспекте Мира в Москве.

Когда-то, в далеком 1982 году, это здание было построено специально для модельера Зайцева. Юридически это был подарок знаменитому кутюрье тогдашних властей столицы. Суть жалобы Зайцева в том, что часть здания была продана, а он об этом узнал из прессы. Пока, по неподтвержденным слухам, прошли две сделки по продаже. Речь идет о продаже площади в 900 кв. метров.

Вячеслав Зайцев утверждает, что продажи с ним никто не согласовывал, хотя он является директором "Дома моды".

По слухам, которые еще не подтверждал, но и не опровергал СК, за продажей якобы стоит замдиректора "Дома моды", который таким образом пытается уйти от существующих долгов. Но подтверждения данной информации нет, хотя заявление кутюрье написал еще и в прокуратуру, и в Росреестр. В столичном СК сообщили, что пригласили Зайцева к себе на личный прием.

Суть жалобы Вячеслава Зайцева в том, что часть этого "Дома моды" оказалась продана и он об этом узнал из прессы. Пока, по неподтвержденным слухам, прошли две сделки по продаже

Но заявление модельера было не единственной проверкой, которая привлекла внимание главы ведомства. Кроме жалобы Вячеслава Зайцева Бастрыкин поручил доложить о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела об убийстве 13-летней девочки в Кировской области. Подозреваемый в убийстве уже задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. СК просит ареста.

Также глава СК велел доложить, как идет расследование исчезновения трех детей на реке Уссури в Приморском крае. Тело одного ребенка "с признаками утопления" уже нашли, поиски еще двух детей продолжаются. Александр Бастрыкин дал указание установить причины и условия, которые могли способствовать произошедшему с детьми.

Еще глава СКР велел внимательно проверить происшествие с девочкой в детском лагере в Геленджике, которую избила сверстница в присутствии других подростков. СК по Краснодарскому краю сейчас попросили полицию передать им материалы по этому ЧП.

В ведомстве подчеркнули: расследование всех обстоятельств преступлений против детей по поручению Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.