Рассказ "Лодка, вырезанная из косточки" многие китайские школьники встречают в учебниках. Его автор - ученый муж, живший во времена династии Мин (1368-1644), который в красках описал навык, необходимый, чтобы создать на крохотной оливковой косточке изображение лодки с пассажирами, гребцами и чайником.

Оригинальных изделий, описанных в тексте, сегодня не найти, но некоторые ремесленники из деревни Чжоушань в городе Сучжоу провинции Цзянсу вновь оживили этот образ, создав свой вариант резьбы.

36-летний Сюй Цзинцзянь - один из них. Чтобы создать на косточке длиной всего 4,5 см затейливую резьбу, Сюй готовился и практиковался полгода, а сама работа заняла целый месяц.

Лодки считаются в Китае вершиной искусства вырезания по косточкам, поскольку для такой филигранной работы необходим высокий уровень мастерства. Цены на такие изделия начинаются с 20 тысяч юаней (3100 долларов), а работы таких высококлассных мастеров, как Сюй Чжунъин (наставница Сюй Цзинцзяня), могут продаваться и за 300 тысяч юаней.

Искусство вырезания по косточкам восходит к династии Сун (960-1279). Оно достигло особого расцвета во времена династий Мин и Цин (1644-1911). Обычно люди подвешивали такие косточки к веерам, носили в качестве аксессуаров или использовали их, чтобы отгонять злых духов. Согласно историческим источникам, в то время почти у каждого богатого ученого человека был складной веер, украшенный резными косточками.

Сучжоуская резьба по косточкам. Работа «Закат на озере Тайху» мастера Лу Сяоцинь. Фото: Предоставлено China Daily

Еще со времен династий Мин и Цин город Сучжоу славился искусством изящной резьбы по косточкам. Он известен этим и сегодня. Каждая семья в деревне, где живет Сюй Цзинцзянь, вырезает затейливые изделия из оливковых косточек.

Профессиональные ремесленники из Сучжоу используют только косточки особого сорта оливковых деревьев, которые растут в провинции Гуандун, так как у них ровный цвет, и они достаточно плотные для вырезания сложных изделий. Для работы отбирают только косточки, скорлупа которых толще 5 мм. Перед использованием сырые косточки сушат, как минимум, три года, иначе во время вырезания они могут потрескаться.

Со времен династий Мин и Цин Сучжоу славился искусством изящной резьбы по косточкам

Сучжоуская резьба по косточкам. Браслет работы мастера Сюй Чжунъин. Фото: Предоставлено China Daily

Сюй Цзинцянь говорит, что в 2008 году, когда искусство вырезания по косточкам попало в список нематериального культурного наследия страны, оно получило столь необходимую поддержку. До этого такие деликатные изделия вырезали только пожилые мастера. Сам Сюй Цзинцзянь поначалу не интересовался ремеслом: в школе он изучал компьютерные технологии и хотел найти работу в сфере IT, поскольку она более прибыльна.

Начиная с 2012 года, правительство Сучжоу вложило в развитие деревни Чжоушань около 130 миллионов юаней и построило галерею резных изделий из косточек, студии и мастерские. Кроме того, с этого года город будет три года подряд инвестировать 150 миллионов юаней в продвижение народных промыслов, говорит глава отдела по связям с общественностью Цинь Цзе. "Ремесла Сучжоу отражают дух мастерства, который основан на упорстве, терпении и желании достичь совершенства, - говорит Цинь. - Правительство разработает долгосрочный план, чтобы помочь ремеслам и искусствам Сучжоу развиваться".

Еще одна новая мера поддержки - галерея искусств и ремесел Сучжоу в Национальном выставочном и конференц-центре в Шанхае. Там будут выставляться резные изделия из косточек, вышивки, веера и изящная мебель.

65-летняя Сюй Чжунъин говорит, что очень рада возможности выставить свои работы в новой галерее. "Раньше я занималась резьбой только дома или у себя в мастерской. Я рада поддержке государства и тому, что теперь я могу показать людям свое любимое дело на более масштабной платформе".

Благодаря сильной государственной поддержке и растущей известности ремесла все больше молодых людей стекаются в Чжоушань, чтобы ему обучиться. Сегодня в деревне живут более 3000 мастеров, и многие из них - молодые.

"Мы стремимся продвигать сучжоуские ремесла, воспитывая молодые таланты и совершенствуя само творчество. Это поможет культурному наследию стряхнуть с себя пыль и обрести новый современный облик", - говорит Сунь Цзянь, глава Национальной туристической зоны отдыха Тайху в Сучжоу, где и расположена деревня.

В умелых руках Сюй Цзинцзяня оливковая косточка превратилась в крохотный чайничек. Фото: Предоставлено China Daily

Приток молодых талантов невольно поспособствовал более современному подходу в продвижении искусства вырезания по косточкам. Например, обычным каналом продажи резных изделий из косточек стали прямые эфиры, особенно в период пандемии COVID-19 в прошлом году. По словам Сюй Цзинцзяня, некоторым мастерским после прямого эфира удается продать до 3000 изделий.

Молодые мастера также привнесли в ремесло свежие идеи в противовес копированию традиционных сюжетов. 45-летняя Лу Сяоцинь сделала себе имя, придумав использовать в своих работах свет. Ее самая известная работа, "Закат на озере Тайху", вырезана не на косточке, а внутри нее. Сверху на изделие падает луч света. "Я вижу, что искусством стало интересоваться больше молодых людей, - говорит Лу. - Их вкусы очень различны, и они хотят чего-то другого. Это вдохновило меня подойти к работе по-новому".

Несмотря на то, что с приходом молодых мастеров возросла конкуренция, такие ветераны, как Сюй Чжунъин, не собираются откладывать инструменты. Она никогда не боялась лишиться вдохновения. "Каждая косточка уникальна по своей текстуре и форме, и это меня вдохновляет, - говорит Сюй, которая занимается резьбой по косточкам уже почти 50 лет. - Моя страсть к этому ремеслу - на всю жизнь. Когда я сажусь, включаю лампу и берусь за ножички для вырезания, мой разум успокаивается. Маленькая косточка становится для меня целым миром".