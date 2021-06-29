Более трети знающих о прямой линии с Путиным будут ее смотреть

Свыше трети россиян (35 процентов), знающих о прямой линии президента России Владимира Путина, которая пройдет 30 июня в 12:00 по московскому времени, сообщили о том, что они будут слушать прямую линию от начала до конца. 12 процентов посмотрят в прямом эфире отдельные фрагменты. Таковы главные цифры социологического исследование ВЦИОМ.

Также в опросе социологов отмечается, что 77 процентов граждан знают о предстоящей прямой линии Владимира Путина. 67 процентов признали, что им было бы интересно услышать ответы президента на вопросы в прямом эфире, но они не знают, позволит ли им занятость на работе или летние хлопоты на даче услышать прямую линию.

При этом 47 процентов знают дату и время проведения линии, 30 процентов что-то слышали о времени и месте ее проведения, но не знают о точной дате и времени, 23 процента услышали об этом впервые.

По данным ВЦИОМ, каждый десятый (10 процентов) планирует задать личный вопрос президенту, 3 процента этот вопрос уже отправили. Однако не имеет таких планов явное большинство - 85 процентов. При этом, по данным исследования ВЦИОМ, граждане страны демонстрируют высокую степень осведомленности и умения пользоваться гаджетами и мобильными мессенджерами: 66 процентов знают, что вопрос президенту можно задать по телефону, 47 процентов знают о возможности отправить смс, 45 процентов слышали о сайте Москва-Путину.рф, 40 процентов осведомлены о том, что вопросы можно задать в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а 36 процентов знают о мобильном приложении "Москва - Путину". Лишь 8 процентов участников опроса не смогли назвать ни одного способа, как можно задать вопрос президенту.