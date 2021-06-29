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Рубрика: В мире

Число жертв обрушения здания во Флориде увеличилось до 11

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Во Флориде число жертв обрушения жилого здания достигло 11. Об этом сообщила на пресс-конференции мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава. По ее словам, около полутора сотен человек до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.

Фото: AP Photo / Wilfredo Lee
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По данным CNN, владельцы квартир в рухнувшем доме ранее планировали провести в нем ремонт примерно на 15 миллионов долларов. Журналисты телекомпании ознакомились с документами, свидетельствующими о том, что соответствующий план был утвержден в апреле ассоциацией владельцев квартир, пишет ТАСС.

Планировалось, что к 1 июля члены данного объединения представят часть необходимых для ремонта средств или согласятся на выплату в рассрочку. Речь шла о суммах от 80 тысяч до 336 тысяч долларов в зависимости от площади и планировки квартир. Часть денег должны были израсходовать на устранение серьезных повреждений ряда элементов здания.

Напомним, многоэтажный жилой дом частично обрушился 24 июня в городке Серфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. По данным властей, разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. Поисковые работы на месте ЧП продолжаются.

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