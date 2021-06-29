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29.06.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с курсом рубля в перспективе ближайших пяти лет

Текст: Георгий Панин
В текущий момент времени довольно сложно делать долгосрочные прогнозы о курсе валюты, так как на него оказывают влияние не только внутренние, но и внешние факторы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров рассказал, какие условия и как могут повлиять на рубль до конца года и какая судьба ждет российскую валюту в перспективе пяти лет:

Фото: iStock
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- Во-первых, традиционно на рубль влияют нефтяные котировки. Сейчас они стабильно растут из-за восстановления глобального спроса на топливо. И при нынешних уровнях потребления в 2022 году может сформироваться нехватка энергоносителей из-за сокращения инвестиций в нефтедобычу.

При снижении объемов производства сырья в течение одного-двух лет цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель. Это позитивная тенденция для российского бюджета и производителей, которые увеличат выручку и количество налоговых отчислений в российскую казну.

Во-вторых, укреплению рубля будет способствовать денежно-кредитная политика Центрального Банка России. Уже сейчас он дает сигналы о новом повышении ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Увеличение инфляции в стране заставляет регулятора плавно поднимать ставку, которая к концу года может составить 6-7 процентов.

Третий фактор, который оказывает очень сильное влияние на рубль - геополитика. В частности, отсутствие новых санкций. Но как только из США и ЕС поступают сигналы о новых ограничениях, рубль резко снижается к доллару и евро. Сейчас нет особых сомнений, что давление на нашу страну со стороны "западных партнеров" продолжится. Буквально сразу после позитивного саммита РФ-США в Женеве из Белого дома вновь прозвучали заявления о продолжении санкций, что немного ослабило рубль.

Помимо этого, стоит сказать о негативном влиянии ситуации, сложившейся на рынке валют развивающихся стран. В первую очередь, речь идет о высокой инфляции в Турции, из-за которой постоянно снижается курс турецкой лиры. Это может стать прологом для старта нового финансово-экономического кризиса в развивающихся странах, к которым относится и Россия.

Конечно, сейчас на фоне общей экономической и политической нестабильности в мире делать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Все может измениться буквально в один день, если появятся факторы, которые никто предусмотреть не смог. Но в целом, можно ожидать относительно стабильного рубля до конца года - на уровне до 80 рублей за доллар и до 90-92 за евро. То есть с нынешних позиций отечественная валюта, скорее всего, начнет снижаться под воздействием геополитических изменений и нестабильности рынков.

Фото: Сергей Михеев/РГ/снято на iPhone
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Надо сказать, что уже у многих центробанков и авторитетных организаций (Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации и других) нет сомнений, что в ближайшие годы мир накроет новый глобальный кризис. Будет ли он связан с последствиями пандемии или его началом станет обрушение госдолга США, никто не знает точно. Но в перспективе пяти лет вполне вероятно, что мы столкнемся с сильным кризисом.

Разумеется, валюта сырьевой страны, зависящей от внешнего спроса, вряд ли устоит в таких условиях. На протяжении многих лет рубль постепенно снижается к доллару и евро даже в условиях относительной стабильности. Уже мало кто вспомнит, что когда-то рубль стоил 27-35 рублей. Поэтому в горизонте пяти лет стоит ожидать дальнейшего, возможно, сильного ослабления рубля по сравнению с нынешним уровнем.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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