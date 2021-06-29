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29.06.2021 17:27
Рубрика: Культура

Доисторические черепа из аравийской пещеры проверят на ДНК

Текст: Денис Передельский

В Саудовской Аравии национальная комиссия по наследию объявила о новом археологическом открытии, сделанном в доисторической пещере Умм-Джирсан. Там были найдены следы присутствия человека возрастом около 7000 лет.

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Как сообщает Saudi Gazette, открытие совершила совместная команда, составленная из археологов и палеонтологов из Университета короля Сауда и немецкого Института имени Макса Планка. Ученым помогали специалисты Саудовской геологической службы.

Совместно они обследовали доисторическую пещеру Умм-Джирсан, расположенную на лавовом поле Харрат-Хайбар. Ранее здесь уже совершались важные открытия.

На сей раз в этой пещере с лавовыми трубами были обнаружены как археологические, так и палеонтологические слои. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст древнейших из них превышает 7000 лет.

Ученые установили, что уже тогда эта пещера активно использовалась людьми. Правда, пока не установлено, жили ли люди здесь постоянно или пещера использовалась в сакральных целях.

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Ученых поразило огромное количество костей животных, обнаруженных здесь в рамках нового исследования. Они говорят о десятках тысяч костей, которые хорошо сохранились. Вероятно, часть останков истлела. Все указывает на то, что кости животных здесь накапливались в течение многих столетий.

Часть из них удалось идентифицировать. Так, в пещере были найдены кости доисторических полосатых гиен, лошадей, горных козлов, а также дикого и одомашненного осла, дикого и одомашненного верблюда, коз и крупного рогатого скота.

Помимо костей животных, здесь были найдены черепа людей. При этом других человеческих костей в пещере не обнаружили. Ученые допускают, что черепа были похищены из близлежащих могил в доисторические времена.

Найденные кости исследователи отправят на анализ ДНК. Это позволит идентифицировать древних людей. Кроме того, такой анализ даст ученым новые данные для изучения истории скотоводства и одомашнивания животных на Аравийском полуострове.

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