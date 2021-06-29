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29.06.2021 17:24
Рубрика: Общество

В Британии найден необычный двойной саркофаг времен Христа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании в парке в центре города Бат реставраторы случайно обнаружили уникальный каменный саркофаг, внутри которого находились останки двух человек.

Фото: iStock
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Как сообщает BBC News, необычный каменный гроб был найден в Сиднейских садах. Так называется одна из частей Ботанического сада, расположенного в Бате.

Неожиданная находка была сделана в ходе раскопок, которые проводятся в рамках реставрационных работ. Саркофаг изготовлен из известняка. По оценкам специалистов, его возраст составляет около 2000 лет, то есть он относится к римскому периоду.

Гроб был найден в могиле, размеры которой составляли около двух метров в длину, 60 сантиметров - в ширину и 50 сантиметров - в глубину. Эксперты отметили целый ряд признаков, указывающих на то, что это захоронение было языческим.

Так, были найдены маленькие красные и синие бусины и горшок, который, возможно, использовался для подношения еды в рамках языческого ритуала. Но самым удивительным археологи считают то, что это было двойное захоронение. Внутри гроба находился скелет, у ног которого эксперты нашли останки еще одного человека.

Фото: iStock
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Археолог Келли Мэдиган говорит, что подобное захоронение является редкостью и дает редкое представление о погребальных практиках, бытовавших в этом регионе 2000 лет назад. По ее словам, сейчас проводятся первоначальные лабораторные исследования. Возможно, они помогут узнать больше о том, кем были люди, погребенные вместе.

К слову, ранее в этом же саду была найдена римская стена. Здесь же расположено римское кладбище. Эксперты говорят, что необычный саркофаг был обнаружен на самом краю этого кладбища. Также сообщается, что после обследования каменный гроб может быть выставлен в Храме Минервы в Ботаническом саду.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

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