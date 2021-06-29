ЕБРР улучшил прогноз по ВВП России в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по ВВП России в текущем году - до 3,3% вместо прогнозируемых ранее 3%. Это следует из свежего отчета ЕБРР "Regional Economic Prospects".

В банке полагают, что ослабление ограничений, которое поддержит внутренний спрос, поспособствует экономическому росту. При этом российская экономика сравнительно хорошо пережила "двойной шок" - пандемию коронавируса и снижение цен на нефть. По оценкам ЕБРР, экономика РФ потеряла "умеренные 3%".

Аналитики связали это с накопленными за годы санкций резервами, благодаря которым Россия встретила кризис в довольно сильном макроэкономическом положении, положительно повлияла и сама структура экономики с крупным государственным сектором.

Снижение потребления в прошлом году удалось частичность компенсировать за счет экспорта, особенно, не связанного с нефтью, а в начале этого года внутренний спрос стал расти благодаря ослаблению ограничений.