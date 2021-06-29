"Единая Россия" создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом

"Единая Россия" создаст единый волонтерский штаб, который будет помогать в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Предложение: создать единый волонтерский штаб на базе уже существующих волонтерских центров, организаций, которые развернуты во всех без исключения регионах", - сказал он на совещании с общероссийскими волонтерскими организациями.

Координировать эту работу будет "Молодая гвардия "Единой России". Турчак поручил во всех регионах определить наиболее востребованные точки помощи и туда направить все ресурсы.

В "Единой России" пообещали, что в партии окажут "всю необходимую организационную поддержку волонтерским командам на местах".

Отметим, что к концу 2020 года волонтерские центры "Единой России" объединяли более 80 тысяч добровольцев по всей стране.