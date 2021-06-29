Экс-президента ЮАР приговорили к 15 месяцам тюрьмы

Джейкоб Зума, бывший президент ЮАР, во вторник был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к следствию.

79-летний Зума, который был президентом почти девять лет до 2018 года, не присутствовал на слушании о вынесении приговора конституционным судом Южной Африки, который в своем вердикте констатировал, что "бывший президент лгал, пытался ввести общественность в заблуждение и, в конечном итоге, попытался разрушить верховенство закона".

Судья приказал бывшему президенту явиться в правоохранительные органы в течение пяти дней. "Если он этого не сделает, полиции будет приказано арестовать его и обеспечить доставку в исправительный центр", - заявила судья Сиси Хампепе.

Зума не явился на следствие по делу о коррупции, проводимое заместителем главного судьи ЮАР Раймондом Зондо в феврале, уточняет Guardian. В рамках расследования рассматривались утверждения о взяточничестве на высоком уровне власти в период правления Зумы.

Политик-ветеран отрицает правонарушения и утверждает, что Зондо ведет против него личную вендетту. Любопытно, что расследование по этому громкому делу о коррупции было инициировано самим Зумой незадолго до того, как в 2018 году он был свергнут правящим Африканским национальным конгрессом (АНК). Однако он дал показания только один раз, в июле 2019 года, а впоследствии проигнорировал несколько приглашений снова появиться в прокуратуре, сославшись на проблемы со здоровьем. Именно после этого следствие, возглавляемое судьей Зондо, обратилось в Конституционный суд с просьбой о вмешательстве в ход дела, которое касалось взяточничества, а также сговора бизнесменов с известными политиками с целью повлиять на процесс принятия стратегических решений в ЮАР. В мае этого года Зума не признал себя виновным по делу о коррупции, связанном с сделкой 1990-х годов на поставку оружия на 5 миллиардов долларов.