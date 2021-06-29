Эксперты оценили доходы общепита во время пандемии COVID-19

За пять месяцев 2021 года выручка заведений общественного питания вернулась к доковидным показателям во всех регионах, кроме Москвы и Центрального федерального округа. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных "Контур.ОФД".

По данным аналитиков, в 2021 году выручка столичных предприятий общественного питания выросла на 146% по сравнению с 2020 годом, однако этот показатель все равно на 5% ниже уровня 2019 года. При этом регионы Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов уже вышли на доковидные показатели, а компании, работающие в других округах, даже превзошли показатели 2019-го: выручка заведений в Санкт-Петербурге увеличилась на 8%, а в Южном федеральном округе - на 25%.

Количество чеков вернулось к уровню 2019 года в Санкт-Петербурге, Уральском, Южном и Сибирском федеральных округах. Наименьший прирост числа чеков по отношению к доковидному году показали Москва, Центральный и Северо-Кавказский ФО.

"Покупок не стало заметно больше, поэтому общепит сохраняет выручку, повышая цены. Средний чек в этом году подрос в среднем на 10-13%. Подорожание особенно ощутили гости заведений в столице, на Северном Кавказе, в Южном и Центральном округах. Только в Санкт-Петербурге "средняя температура по больнице" снизилась: в 2019 году за заказ платили 330 рублей, а теперь 305 рублей", - отметила эксперт сервиса "Контур.Маркет для общепита" Жанна Шебаршова.

По размеру среднего чека лидируют Московская область (965 рублей), Дальний Восток (830 рублей), Северный Кавказ (674 рубля).

"Отрасль достойно перенесла трудности прошлого года во многом за счет умения оперативно реагировать на ситуацию. Сказалось и то, что туристы почти не выезжали за рубеж, а курсировали внутри страны и изучали особенности местной кухни. Заведения искали способ стать ближе к клиенту, чтобы получать заказы онлайн, доставлять блюда или продавать навынос. Выиграли те, кто вел клиентскую базу: заведения могли сообщать гостям о новинках в меню, условиях доставки, счастливых часах и других акциях. Все это упрощало коммуникацию с гостями и работало на лояльность. Наравне с выходом в онлайн, основным трендом общепита в 2021 году становится оперативное управление на основе свежих данных", - говорится в исследовании.