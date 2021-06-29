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29.06.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили доходы общепита во время пандемии COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

За пять месяцев 2021 года выручка заведений общественного питания вернулась к доковидным показателям во всех регионах, кроме Москвы и Центрального федерального округа. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных "Контур.ОФД".

Фото: iStock
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По данным аналитиков, в 2021 году выручка столичных предприятий общественного питания выросла на 146% по сравнению с 2020 годом, однако этот показатель все равно на 5% ниже уровня 2019 года. При этом регионы Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов уже вышли на доковидные показатели, а компании, работающие в других округах, даже превзошли показатели 2019-го: выручка заведений в Санкт-Петербурге увеличилась на 8%, а в Южном федеральном округе - на 25%.

Количество чеков вернулось к уровню 2019 года в Санкт-Петербурге, Уральском, Южном и Сибирском федеральных округах. Наименьший прирост числа чеков по отношению к доковидному году показали Москва, Центральный и Северо-Кавказский ФО.

"Покупок не стало заметно больше, поэтому общепит сохраняет выручку, повышая цены. Средний чек в этом году подрос в среднем на 10-13%. Подорожание особенно ощутили гости заведений в столице, на Северном Кавказе, в Южном и Центральном округах. Только в Санкт-Петербурге "средняя температура по больнице" снизилась: в 2019 году за заказ платили 330 рублей, а теперь 305 рублей", - отметила эксперт сервиса "Контур.Маркет для общепита" Жанна Шебаршова.

По размеру среднего чека лидируют Московская область (965 рублей), Дальний Восток (830 рублей), Северный Кавказ (674 рубля).

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Отрасль достойно перенесла трудности прошлого года во многом за счет умения оперативно реагировать на ситуацию. Сказалось и то, что туристы почти не выезжали за рубеж, а курсировали внутри страны и изучали особенности местной кухни. Заведения искали способ стать ближе к клиенту, чтобы получать заказы онлайн, доставлять блюда или продавать навынос. Выиграли те, кто вел клиентскую базу: заведения могли сообщать гостям о новинках в меню, условиях доставки, счастливых часах и других акциях. Все это упрощало коммуникацию с гостями и работало на лояльность. Наравне с выходом в онлайн, основным трендом общепита в 2021 году становится оперативное управление на основе свежих данных", - говорится в исследовании.

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