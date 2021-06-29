Эксперты пояснили, что грозит за поддельные сертификаты и QR-коды

Москве с 28 июня начал действовать указ мэра, по которому кафе и рестораны можно посещать только по QR-коду, который получает гражданин после прививки. Также предусмотрено, что QR-код отражается в личном кабинете на портале Госуслуг у тех, кто недавно переболел, либо имеет отрицательный результат свежего ПЦР-теста. При этом за использование поддельных документов может наступить уголовная ответственность, - предупредили в ОНФ.

Официально получить код москвичи могут в электронной медкарте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", на ресурсах mos.ru, mos.ru/qr, "Госуслуги", "Госуслуги. Стоп коронавирус", а также обратившись в городскую поликлинику, - отмечается в сообщении ОНФ. Вместе с тем участились случаи покупки нелегальных QR-кодов. Мониторинг соцсетей показал, что такая "услуга" - незаконное оформление кода - стоит до 11 тысяч рублей.

"Гражданам необходимо знать, что приобретение поддельного кода влечет наступление уголовной ответственности, - отметила руководитель проекта Народного фронта "Правовое просвещение граждан" Елена Гринь. - От вакцинации граждане в силу закона могут добровольно отказаться, поэтому не следует идти на риск привлечения к уголовной ответственности".

Ответственность предусмотрена и для граждан, которые покупают и используют такие сертификаты, и для тех, кто создает их и незаконно распространяет, - отметила эксперт. Организатору продажи поддельных кодов может грозить ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет (ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). За использование поддельных документов могут привлечь к ответственности до одного года лишения свободы (ст. 327 УК РФ).