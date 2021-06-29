Генпрокуратура признала нежелательной на территории России НПО из Чехии

После изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре России было принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z.S. ("Компания свободы информации, з.с.", "Общество свободы информации, з.с.") (Чешская Республика).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для принятия этого решения послужило то, что деятельность чешской организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России..

В Генпрокуратуре также сообщили, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.