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29.06.2021 22:24
Рубрика: В мире

Глава МИД ФРГ проспорил коллеге из Британии ящик пива

Текст: Юрий Чернов

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас проспорил ящик пива своему британскому коллеге Доминику Раабу. Напомним, ранее стало известно, что Маас и Рааб через социальную сеть Twitter поспорили на ящик пива на результат матча Евро-2020 Германия - Англия.

Фото: Getty Images
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"Мой британский коллега и я сходимся почти во всем, что касается международных отношений, но не сходимся в том, кто победит сегодня ночью на Уэмбли. Как насчет небольшого пари?", - написал Хайко Маас на своей страничке в Twitter. Рааб ответил на это, что на кону стоит ящик пива одного из британских производителей и пожелал удачи команде Англии. Оба они, кстати, находились в итальянском городе Матера, где проходил однодневный саммит глав министерств иностранных дел G20.

Сборная Германии в итоге потерпела поражение от Англии со счетом 0-2 и покинула чемпионат Европы.

"Поздравляю Доминика Рааба и сборную Англии с большой победой! Как говорит немецкая поговорка "долги по пари - это долги чести". Так что вы получите ящик пива", - написал Маас после окончания матча.

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