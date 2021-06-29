Традиционная китайская медицина (ТКМ), по мнению отраслевых экспертов и лидеров бизнеса, продолжает свое развитие и расширяет присутствие за рубежом благодаря поддержке со стороны государства. Генеральный план развития страны на период 14-й пятилетки (2021-2025 годы) направлен на более эффективное использование традиционной китайской медицины в профилактике, лечении и реабилитации пациентов при одновременном продвижении инноваций и разработок за рубеж и укреплении ее глобального присутствия.

Во время недавней инспекционной поездки в Наньян (провинция Хэнань в центральном Китае) председатель КНР Си Цзиньпин призвал к дальнейшим усилиям по развитию традиционной китайской медицины. Во время посещения памятника Чжан Чжунцзину, известному китайскому фармакологу и врачу династии Восточная Хань (25-220), Си Цзиньпин сказал, что китайская нация полагается на традиционную китайскую медицину на протяжении уже многих тысяч лет. Он также заметил, что необходимо приложить усилия для того, чтобы оптимизировать механизмы традиционной китайской медицины и фармацевтики с точки зрения современной науки и включать в лечение как традиционную китайскую медицину, так и западную медицину, сообщает агентство Синьхуа.

Важная роль традиционной китайской медицины в борьбе с пандемией COVID-19 повысила международное признание традиционных средств лечения, которые китайцы использовали на протяжении тысячелетий, а политическая поддержка со стороны властей придала импульс внутреннему и глобальному развитию традиционной китайской медицины.

Юй Чжибинь, директор соответствующего департамента в торговой палате по импорту и экспорту лекарственных средств и товаров медицинского назначения, высоко оценил политические шаги, которые способствуют торговле и продвижению новых форм бизнеса, таких как медицинский туризм на основе традиционной китайской медицины. Например, совместное постановление, выпущенное в мае 2021 г. семью правительственными ведомствами, включая Министерство коммерции и Национальное управление традиционной китайской медицины, направленное на содействие качественному развитию экспорта услуг этого вида медицины, сделало прорыв в упрощении процедур международной торговли такими услугами, считает Юй.

Политическая поддержка со стороны властей придала импульс внутреннему и глобальному развитию традиционной китайской медицины

Он добавил, что многие барьеры в таких областях, как инвестиции, финансирование, страхование, доставка продуктов и трансграничное перемещение отдельных лиц были устранены, в то время как КНР поощряет государственные больницы к сотрудничеству с частным капиталом и пре­доставлению качественных коммерческих услуг тем, кто в них нуждается. "Поскольку COVID-19 по-прежнему разрушает мир, экспорт услуг традиционной китайской медицины будет способствовать сдерживанию пандемии, а также поможет другим странам узнать больше о китайской культуре, что определенно поспособствует улучшению взаимопонимания", - сказал Юй.

Данные торговой палаты показали, что экспорт лекарственных средств и услуг ТКМ в первом квартале 2021 года вырос на 14,5 процента до 1,13 миллиарда долларов. Общий объем экспорта товаров и услуг традиционной китайской медицины в 2020 году составил 4,28 миллиарда долларов, что на 6,6 процента больше, чем в 2019-м году.

По данным Национального управления традиционной китайской медицины, с 2015 года Китай начал строительство 59 демонстрационных баз международного обмена и сотрудничества в области традиционной китайской медицины и 30 центров в странах и регионах, участвующих в инициативе "Один пояс, один путь". Сотрудничая с 88 странами и регионами, демонстрационные базы и зарубежные центры обслужили 150 тысяч иностранных клиентов и обучили 7100 иностранных специалистов.

Чжан Юньлин, исполнительный вице-президент фармацевтической компании в провинции Хэбэй, также считает, что государственная политика в области поддержки здорового развития традиционной китайской медицины придала новый импульс глобальным усилиям игроков отрасли. Данная фармкомпания усиливает стратегии по укреплению своего бизнеса на зарубежных рынках. Создав экспортную базу продуктов и услуг традиционной китайской медицины, фирма расширила свое присутствие в таких секторах, как образование, экспортные услуги и медицинский туризм на основе традиционной китайской медицины. В течение ближайших нескольких лет компания планирует активизировать профессиональную подготовку специалистов по ТКМ за рубежом, сотрудничать с отечественными фармацевтическими компаниями, чтобы экспортировать более качественную продукцию традиционной китайской медицины, а также оптимизировать услуги и рекламные акции для привлечения большего количества иностранных посетителей. "Мы воодушевлены перспективами экспорта продуктов и услуг традиционной китайской медицины и гордимся тем, что являемся участниками этого процесса", - говорит она.

Используя свой опыт в сфере ТКМ, дочерняя больница компании предоставила эффективное лечение тысячам пациентов из 20 стран, включая Великобританию, США, Германию и Россию, страдающих атрофией мышц. Медицинский центр компании также обслуживает более 200 тысяч местных и иностранных туристов. Эксперты, специализирующиеся на продуктах и услугах ТКМ, считают, что традиционная китайская медицина будет иметь более сильное присутствие как в национальном, так и в мировом секторах здравоохранения, опираясь на поддержку со стороны государства.

В течение 13-й пятилетки (2016-2020 годы) компания успешно экспортировала продукцию традиционной китайской медицины в 26 стран и регионов. Всего за рубежом было зарегистрировано 50 типов продуктов, охватывающих 17 стран и регионов, включая Канаду и Сингапур. В прошлом году компания открыла штаб-квартиру в городе Аомэнь, чтобы активнее использовать мировой рынок и инвестиционные возможности. Благодаря строительству нового филиала в Хэнцине (район Чжухай, провинция Гуандун, рядом с городом Аомэнь), компания видит большой потенциал в экспорте и импорте лекарств традици­онной китайской медицины в близлежащие регионы и страны, участвующие в инициативе "Один пояс, один путь". Компания создает в Аомэни крупнейший завод традиционной китайской медицины, который соответствует стандартам GMP (Надлежащая производственная практика), для производства различных лекарств.