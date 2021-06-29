Хуснуллин: Трассу Москва-Казань запустят в срок несмотря на сложности

В строительстве трассы Москва-Казань появились сложности. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем аккаунте в Instagram.

Работа по строительству трассы М12 запущена, но есть и сложности, отметил вице-премьер. "Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения", - сказал он.

Сегодня на совещании обсуждались финальные этапы строительства ЦКАД, сообщил вице-премьер. "Это не просто масштабнейший проект автодорог Московского региона. Новое кольцо разгрузит трассы от транзитного транспорта и станет основной опорной сети скоростных автодорог российского и международного значения", - говорится в сообщении.