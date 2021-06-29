Новости

Пенсионеры и их правнучка погибли в выгребной яме на своем участке 13:49
В "Векторе" рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19 13:46
Слабослышащим расскажут о Чехове, Тургеневе и Крылове на языке жестов 13:43
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси 13:40
Под Петербургом после ДТП пассажирку автобуса выбросило под колеса 13:38
Поздняков: Нет ограничений по числу атлетов на церемонии открытия ОИ-2020 13:35
В Москве задержан подозреваемый в нападении на телевизионщиков 13:35
У Юэна Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстэд родился сын 13:30
Количество вопросов к "Прямой линии" может превысить миллион 13:23
На Среднем Урале вакцинировались больше 650 тысяч человек 13:22
Якутский фильм "Нуучча" - в конкурсе кинофестиваля в Карловых Варах 13:18
Песков: Путин не готовит специального обращения по ситуации с COVID-19 13:17
Минздрав подготовил проект об учете вакцинации при госпитализации 13:16
Синоптики предсказали Москве "зону комфорта" 13:15
Песков: Привить к осени 60% населения России от коронавируса не удастся 13:15
Столица Калмыкии осталась без водоснабжения из-за удара молнии 13:07
В Австрии с 1 июля ослабят масочный режим и отменят комендантский час 13:03
"ВКонтакте" анонсировала новую функцию для видеозвонков 13:03
В Петербурге от COVID-19 за сутки скончались 119 человек 12:59
Полиция Киева применила слезоточивый газ против протестующих бизнесменов 12:58
Росприроднадзор сообщил о поступлениях экосбора в этом году 12:57
В Крыму за два дня израсходовали месячный запас противоградовых ракет 12:54
Кабмин разрабатывает "новый общественный договор" в сфере демографии 12:53
Вышел трейлер брутального аниме "Человек-бензопила" 12:53
Владимир Путин встретится с Нурсултаном Назарбаевым 30 июня 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 13:18
Рубрика: Культура

Якутский фильм "Нуучча" - в конкурсе кинофестиваля в Карловых Варах

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Предоставлено Look Film Фото: Предоставлено Look Film
Фото: Предоставлено Look Film

Фильм "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева вошел в конкурс "Восток-Запад" международного кинофестиваля в Карловых Варах. Киносмотр пройдет 20-28 августа. В конкурсе - 12 фильмов, и только один - из России.

Фото: Стас Левшин/БДТ им. Товстоногова
Два спектакля со Светланой Крючковой в главных ролях представил БДТ в Москве

Психологическая драма снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Время и место действия - Якутская область, конец 19-го века. Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю...

"Впервые прочитав произведения Вацлава Серошевского, я обратил внимание, что его работы носят больше не этнографический взгляд, а художественный, - говорит режиссер и автор сценария фильма Владимир Мункуев (цитируется по релизу, присланному в "РГ"). - Да, это описание жизни малого народа, где-то в глубине Сибири, но при всем этом он больше описывает характеры и конфликты, переживания и взаимоотношения людей. Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев".

В фильме снимались Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов и другие. Продюсеры картины - Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий.

Между тем

Картина была представлена на кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event в Таллине и стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards, которая дается проектам c самым сильным и смелым художественным видением, успешно сочетающим в себе творческий и коммерческий потенциал.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Песков: Новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне не готовятся
В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
В Эрмитаже открылись две выставки о блокаде Ленинграда и жизни музея
Как музей-усадьба Льва Толстого будет отмечать вековой юбилей