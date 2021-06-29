Якутский фильм "Нуучча" - в конкурсе кинофестиваля в Карловых Варах

Фильм "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева вошел в конкурс "Восток-Запад" международного кинофестиваля в Карловых Варах. Киносмотр пройдет 20-28 августа. В конкурсе - 12 фильмов, и только один - из России.

Психологическая драма снята по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Время и место действия - Якутская область, конец 19-го века. Хабджий и его жена Керемес, похоронив второго ребенка, готовятся к суровой и голодной зиме. Местный князь вместо обещанной помощи навязывает им на поселение русского каторжника Костю...

"Впервые прочитав произведения Вацлава Серошевского, я обратил внимание, что его работы носят больше не этнографический взгляд, а художественный, - говорит режиссер и автор сценария фильма Владимир Мункуев (цитируется по релизу, присланному в "РГ"). - Да, это описание жизни малого народа, где-то в глубине Сибири, но при всем этом он больше описывает характеры и конфликты, переживания и взаимоотношения людей. Это кино про человека, который хотел помочь людям, но при этом сам усугубил ситуацию и стал агрессором. Для меня самой главной задачей в этом фильме было показать неоднозначность всех героев".

В фильме снимались Сергей Гилев, Павел Колесов, Ирина Михайлова, Иннокентий Луковцев, Данил Осипов, Зоя Багынанова, Николай Протасов и другие. Продюсеры картины - Борис Хлебников, Александр Плотников, Евгений Никишов, Валерий Федорович, Альберт Рябышев и Андрей Ушацкий.

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Картина была представлена на кинорынке Industry@Tallin& Baltic Event в Таллине и стала победителем программы Works in Progress Awards в категории Post Production Awards, которая дается проектам c самым сильным и смелым художественным видением, успешно сочетающим в себе творческий и коммерческий потенциал.