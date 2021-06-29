Иммунолог рассказал об особенностях лямбда-штамма коронавируса

По мнению специалистов, новый лямбда-штамм коронавируса, который недавно выявлен в Великобритании, может оказаться одним из самых опасных из-за определенных мутаций в спайковом белке.

Как пояснил врач-иммунолог Владислав Жемчугов "Радио 1", название этого варианта COVID-19 связано с буквой греческого алфавита. Штамм под обозначением "лямбда" отличается высокой устойчивостью и заразностью и имеет больше возможности распространяться по миру.

"Он будет быстрее заражать тех, кто еще не переболел и не вакцинировался. Новая конструкция дает этому коронавирусу преимущество в размножении", - отмечает эксперт.

Также Владислав Жемчугов высказал предположение о том, что лямбда-штамм коронавируса способен вытеснять предыдущие мутации, включая "дельту".

Ранее сообщалось, что новая мутация COVID-19 изначально была выявлена в Южной Америке. Симптомами лямбда-штамма являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.