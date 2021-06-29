Испанцы не сняли маски после отмены обязательного масочного режима на улицах

В Испании несколько дней назад ношение маски на улице перестало быть обязательным, однако жители пиренейского королевства не спешат отказываться от этого атрибута даже в летнюю жару, когда температура воздуха превышает 30 градусов. Кто-то делает это осознанно, кто-то нет.

Ряд испанцев, опрошенных газетой El Mundo, признались, что они все еще опасаются заразиться, несмотря на то, что подобное на открытом воздухе происходит только в 0,1 процента случаев. Другие строго придерживаются правил и снимают маски, только если могут поддерживать дистанцию в 1,5 метра с другими прохожими (такое условие выставили власти страны). Третьи работают с людьми (официанты, швейцары) и просто обязаны носить маски. Однако есть и те, кто просто забывает их снять, когда выходят из зданий. Как оказалось, таких немало.

Напомним, власти Испании с 26 июня отменили обязательное ношение масок на улице. Ограничительная мера, действовавшая в стране около года, стала лишней в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и быстрыми темпами вакцинации.

Согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано почти 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 80 тысяч человек скончались. Полный курс вакцинации прошли уже 15 миллионов человек (при населении в 47 миллионов), свыше 23 миллионов получили хотя бы одну дозу вакцины.