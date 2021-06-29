Исследователи назвали первую жертву чумы в истории

Ученые назвали первую жертву чумы в истории: предположительно, охотник, живший 5000 лет назад на территории современной Латвии, был переносчиком бактерий, вызывающих смертельную болезнь, сообщили во вторник исследователи.

Этому молодому человеку, которому была присвоена идентификация "RV 2039", было около двадцати лет. Его скелет был найден в конце 19 века, но затем исчез, прежде чем был обнаружен снова в 21 веке. Согласно выводам ученых, опубликованным в научном журнале Cell Reports, в его останках присутствуют бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму. "Анализ идентифицированного штамма показывает, что Y. pestis эволюционировала раньше, чем мы думали", - сказал AFP профессор Бен Краузе-Киора из Кильского университета в Германии.

По его словам, обнаружение этой бактерии было "настоящим сюрпризом". Команда ученых сначала пыталась установить возможную семейную связь между этим человеком и тремя другими людьми, найденными в том же месте, когда они сделали открытие. Yersinia pestis, вероятно, и убила молодого человека, хотя исследователи полагают, что болезнь у него протекала медленно. На момент смерти у инфицированного был высокий уровень этих бактерий в крови. Окружающие его люди не заразились этой болезнью, и это может свидетельствовать, что он не был инфицирован легочной, крайне заразной формой чумы.

Ученые утверждают, что "RV 2039" мог заразиться от укуса грызуна. У найденных в его останках бактерий отсутствуют ключевые бактерии, в частности, которая позволяет блохам передавать смертельную болезнь. Следовательно, эта "старая версия" была менее заразной и смертельной, чем средневековая, отметили исследователи.

Чума опустошала человечество в течение тысяч лет, возможно, уничтожив до половины населения Европы в 14 веке, во время так называемого периода "Черной смерти". Однако ученые давно ломают голову над его происхождением и эволюцией. Самый последний штамм чумы, который может передаваться блохами, как считается, появился примерно 3800 лет назад, когда начали формироваться города с населением более 10 тысяч человек. Возрастающая плотность населения, вероятно, вызвала эволюцию бактерий. По словам Бена Краузе-Киоры, прослеживание истории Yersinia pestis могло бы помочь понять, как эволюционировал сам человек, чтобы защитить себя: "Мы очень заинтересованы в будущих исследованиях для понимания того, как эти древние инфекционные заболевания повлияли на нашу нынешнюю иммунную систему", - заключил ученый.