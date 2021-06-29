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29.06.2021 22:39
Рубрика: В мире

Исследователи назвали первую жертву чумы в истории

Текст: Максим Макарычев
Ученые назвали первую жертву чумы в истории: предположительно, охотник, живший 5000 лет назад на территории современной Латвии, был переносчиком бактерий, вызывающих смертельную болезнь, сообщили во вторник исследователи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этому молодому человеку, которому была присвоена идентификация "RV 2039", было около двадцати лет. Его скелет был найден в конце 19 века, но затем исчез, прежде чем был обнаружен снова в 21 веке. Согласно выводам ученых, опубликованным в научном журнале Cell Reports, в его останках присутствуют бактерии Yersinia pestis, которая вызывает чуму. "Анализ идентифицированного штамма показывает, что Y. pestis эволюционировала раньше, чем мы думали", - сказал AFP профессор Бен Краузе-Киора из Кильского университета в Германии.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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По его словам, обнаружение этой бактерии было "настоящим сюрпризом". Команда ученых сначала пыталась установить возможную семейную связь между этим человеком и тремя другими людьми, найденными в том же месте, когда они сделали открытие. Yersinia pestis, вероятно, и убила молодого человека, хотя исследователи полагают, что болезнь у него протекала медленно. На момент смерти у инфицированного был высокий уровень этих бактерий в крови. Окружающие его люди не заразились этой болезнью, и это может свидетельствовать, что он не был инфицирован легочной, крайне заразной формой чумы.

Ученые утверждают, что "RV 2039" мог заразиться от укуса грызуна. У найденных в его останках бактерий отсутствуют ключевые бактерии, в частности, которая позволяет блохам передавать смертельную болезнь. Следовательно, эта "старая версия" была менее заразной и смертельной, чем средневековая, отметили исследователи.

Чума опустошала человечество в течение тысяч лет, возможно, уничтожив до половины населения Европы в 14 веке, во время так называемого периода "Черной смерти". Однако ученые давно ломают голову над его происхождением и эволюцией. Самый последний штамм чумы, который может передаваться блохами, как считается, появился примерно 3800 лет назад, когда начали формироваться города с населением более 10 тысяч человек. Возрастающая плотность населения, вероятно, вызвала эволюцию бактерий. По словам Бена Краузе-Киоры, прослеживание истории Yersinia pestis могло бы помочь понять, как эволюционировал сам человек, чтобы защитить себя: "Мы очень заинтересованы в будущих исследованиях для понимания того, как эти древние инфекционные заболевания повлияли на нашу нынешнюю иммунную систему", - заключил ученый.

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