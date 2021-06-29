Кабмин разрабатывает "новый общественный договор" в сфере демографии

В правительстве РФ обсуждаются новые меры для решения демографических вопросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

По словам сенатора, разрабатываемые инициативы можно назвать "новым общественным договором". Идея заключается в том, что у граждан быть все необходимые условия для того, чтобы им было комфортно заводить многодетные семьи.

Рязанский отметил, что предстоит решить важный вопрос трудовых доходов россиян. Зарплата должна позволять им в полной мере обеспечивать семьи, "чтобы не превращать жизнь многодетных семей в какую-то череду поддерживающих мер со стороны государства", отметил сенатор. Он также обратил внимание, что сейчас среднестатистическая многодетная семья имеет высокий уровень закредитованности.