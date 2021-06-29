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29.06.2021 12:53
Рубрика: Власть

Кабмин разрабатывает "новый общественный договор" в сфере демографии

В правительстве РФ обсуждаются новые меры для решения демографических вопросов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

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По словам сенатора, разрабатываемые инициативы можно назвать "новым общественным договором". Идея заключается в том, что у граждан быть все необходимые условия для того, чтобы им было комфортно заводить многодетные семьи.

Рязанский отметил, что предстоит решить важный вопрос трудовых доходов россиян. Зарплата должна позволять им в полной мере обеспечивать семьи, "чтобы не превращать жизнь многодетных семей в какую-то череду поддерживающих мер со стороны государства", отметил сенатор. Он также обратил внимание, что сейчас среднестатистическая многодетная семья имеет высокий уровень закредитованности.

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