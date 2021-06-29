Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника

Практика наследования кредитов до сих пор не сформирована, в результате заложниками ситуации становятся унаследовавшие кредиты люди. По закону банки не имеют права начислять штрафы и пени за просрочки по кредитам, пока родственники не вступят в наследство. "Льготный период" предполагает, что на время, необходимое для принятия наследства, начисление штрафов недопустимо. Проценты за это время начисляются, но не взимаются, поясняет адвокат АБ "S&K Вертикаль" Александра Стирманова.

На практике банки не так однозначно трактуют законодательство - одни приостанавливают начисление неустойки, другие - нет. На банковском форуме женщина пожаловалась, что потеряла мужа, который умер от COVID-19, оставив ей потребительский кредит. Женщина готова была взять его выплату на себя: обратилась в банк, предоставила все необходимые документы. Но пока оформляла наследство, размер кредита вырос с 583 до 704 тыс. руб., а все начисленные проценты, пени и неустойки потребовали заплатить, хотя ранее обещали их пересчитать и списать.

Обязательства по кредитному договору переходят к наследникам заемщика, в том числе и по внесению платежей, включая оплату процентов или неустоек, пояснили "РГ" в ВТБ. "Проценты за пользование кредитом продолжают начисляться в порядке, предусмотренном договором", - рассказала Екатерина Алиева, директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка. А вот начисление штрафов, пени и иных платежей банком приостанавливается на время принятия наследства.

При этом часто банки на автомате начисляют неустойки и предъявляют требования об их уплате наследникам, отмечает юрист практики разрешения споров MAYS Partners Юлия Черепнова. Большую часть споров удается разрешить без суда. Особенно если родственники своевременно сообщили о смерти заемщика. Так как при судебном разбирательстве шансы у банка отстоять начисленные штрафы и пени минимальны.

В основном спорные ситуации возникают, если наследник пользуется предоставленной ему отсрочкой на время оформления наследства. Банки выступают за продолжение выплат по кредиту родственниками первоначального заемщика. В этом случае даже не требуется пересмотр графика платежей, используется согласованный с первоначальным заемщиком вариант. Юристы осторожно относятся к этой практике, так как платежи совершаются до вступления в наследство и есть риск появления других претендентов. Однако не отговаривают клиентов, если спора из-за наследства нет.

Хорошее подспорье - страхование жизни и здоровья заемщика, когда при наступлении страхового случая погашение кредита происходит за счет страховой компании. "В случае смерти заемщика кредитор обязательно проверяет наличие договора страхования жизни, заключенного для обеспечения обязательств по кредиту. Если случай признается страховым, то полученное возмещение может быть направлено на погашение задолженности по кредиту", - говорит Алиева.

Стандартный полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и болезней покрывает широкий спектр страховых событий, включая смерть от COVID-19, сообщил Вадим Цурупа, руководитель управления андеррайтинга и методологии "АльфаСтрахование". Страховой выплаты хватает на покрытие долга перед банком, но она не покрывает требования банка о начислении штрафных санкций, отмечает Юлия Черепнова, юрист практики разрешения споров MAYS Partners. Поэтому их придется оспаривать или же платить из своего кармана.