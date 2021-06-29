Китай переходит к качественному росту

Новое столетие знаменует для Китая новые вехи в области эффективного управления, национального возрождения и качественного роста. Страна, по мнению экспертов, находится в шаге от достижения основных национальных целей и предлагает остальному миру путеводную философию международного сотрудничества.

100-летие Коммунистической партии Китая 1 июля должно стать для Китая трамплином к завершению пути национального возрождения в следующие несколько десятилетий. Этот путь был намечен генеральным секретарем центрального комитета КПК Си Цзиньпином в докладе 19-му съезду КПК в октябре 2017 года, когда лидер КНР изложил свои идеи о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Его речь сигнализировала о том, что Китай переходит от догоняющего экономического развития, которое длилось последние 40 лет с момента принятия политики реформ и открытости в конце 1970-х годов, к новому этапу, на котором он займет более центральную роль на мировой арене.

Писатель и ученый Мартин Жак сказал в то время, что эта речь стала поворотным моментом в мировой истории. Почти четыре года спустя Китай, по его мнению, выглядит столь же сильным, как и прежде, и продемонстрировал устойчивость своей системы. "Неожиданным вызовом стал COVID-19. Это была проверка системы управления, тогда как раньше проблемы и вызовы Китая рассматривались лишь с экономической точки зрения, - отметил Жак. - Китай, тем не менее, успешно прошел это испытание. В результате последние два года стали ключевым моментом и ознаменовали собой этап, когда все большее число стран смотрят на Китай как на мирового лидера".

Китайское правительство отдавало приоритет совершенствованию управления страной до пандемии, считая это решающим фактором успеха. Это включало в себя не только продолжение борьбы с коррупцией, но и обеспечение того, чтобы система больше прислушивалась к людям, оказывающим услуги населению. Также приоритетом было выбрано, чтобы правительство первым внедряло новые технологии в свою работу.

Правильное и качественное управление было важным для партии в первые 100 лет ее существования, почти 72 года из которых она формировала правительство, подчеркнул профессор государственной политики Национальной академии развития и стратегии Китайского народного университета в Пекине Ма Лян. На его взгляд, так будет происходить и дальше. "Партия доказала свою способность управлять Китаем, но по мере нашего продвижения в новую эпоху она столкнется с новыми проблемами и вызовами. Необходимо будет построить систему управления, которая сможет справиться с более сложным, неопределенным и неспокойным миром", - полагает эксперт.

Следующий ключевой этап в развитии страны наступит в 2035 году, когда КНР станет мировым технологическим лидером и решит всерьез заняться некоторыми из своих ключевых экологических проблем. Цель к 2049 году, к 100-летнему юбилею Китайской Народной Республики, состоит в том, чтобы Китай стал "великой современной социалистической страной".

Экономическое развитие будет играть важную роль на следующем этапе роста Китая. Сам Си Цзиньпин сказал в своем выступлении в ЦК КПК в ноябре, что "вполне возможно удвоить размер экономики Китая к 2035 году". Некоторые эксперты были настроены более оптимистично. Британский Центр экономических и деловых исследований прогнозирует, что к 2028 году экономика Китая станет больше, чем экономика США, - на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее.

Тем не менее Китай сталкивается с гораздо более жесткими внешнеэкономическими условиями, продолжающимися торговыми трениями с США, пандемией и растущими опасениями по поводу роста государственного долга, который может замедлить глобальный рост. На все это Китай реагирует своей парадигмой развития с двойной циркуляцией, центральным элементом своего 14-го пятилетнего плана (на 2021-2025 годы).

Это сделано для того, чтобы раскрыть потенциал внутреннего рынка, на котором к середине этого десятилетия будет 600 миллионов потребителей среднего класса, по прогнозам McKinsey & Company. В соответствии с новой стратегией приоритет будет отдаваться внутреннему потреблению, но Китай продолжит приветствовать международную торговлю и инвестиции.

Американский экономист и старший научный сотрудник Института глобальных проблем Джексона при Йельском университете Стивен Роуч считает, что китайская стратегия двойной циркуляции окажется сложной задачей, поскольку потребует серьезной перебалансировки экономики Китая. По его словам, если это действительно удастся, у Китая будет "серьезная возможность продолжать играть мощную роль в качестве основного двигателя роста в мире". Как считает Роуч, в новую эпоху основное внимание Китая будет уделяться качеству его роста, а не количеству: "Успешный рост будет все больше оцениваться с точки зрения качества - например, по более низким выбросам парниковых газов, успехам в здравоохранении, финансовой стабильности и, конечно, равенству доходов и благосостояния".

Одним из факторов, который определит, действительно ли Китай обеспечит качественный рост, являются технологии. Страна уже является мировым лидером в области мобильной связи 5G и добилась значительных успехов в сфере онлайн-платежей, распознавания лиц, автономных автомобилей, робототехники, дронов, транспортных средств на новой энергии и высокоскоростных железных дорог. По данным Китайского Национального статистического бюро, в прошлом году Китай потратил 2,44 триллиона юаней (379 миллиардов долларов) на исследования и разработки.

Страна также выпускает значительно большее количество выпускников по предметам STEM (наука, технология, инженерия и математика). По данным Всемирного экономического форума, в прошлом году около 40 процентов (или 1,6 миллиона из 4 миллионов) выпускников Китая было в сфере науки, технологий, инженерии и математики.

Саймон Маккиннон, председатель компании Xeros Technology Group China в Шанхае, которая предоставляет водосберегающие технологии для прачечных, говорит, что перспективные промышленные и экологические меры уже вступили в игру. "Все это в сочетании со скоростью инноваций в Китае, опытом, накопленным китайскими предпринимателями, и сильными сторонами системы образования указывает на грядущую новую эпоху быстрого развития технологий", - добавил эксперт.

Столкнувшись с более жесткими экономическими условиями, Китай отвечает своей парадигмой развития с двойной циркуляцией

Одной из самых захватывающих инициатив является "Один пояс, один путь" стоимостью несколько триллионов долларов. Эксперт по международным отношениям и автор книги "Будущее азиатского мира" Параг Кханна охарактеризовал ее как "самый скоординированный план инвестиций в инфраструктуру в истории человечества" и считает, что время его реализации самое подходящее. "Всем странам необходимо сделать крупные инвестиции в капитальный ремонт, модернизацию и улучшение инфраструктуры как на Западе, так и в Азии, - полагает он. - Инициатива "Один пояс, один путь" - это построение связей, и не может быть более объединяющей философии, чем "сообщество единой судьбы человечества".

Для многих это подчеркивает, как Китай и другие страны должны работать вместе.

Букола Огунсина, африканский журналист, занимающая руководящую должность в Leadership Newspaper Group в Нигерии, была свидетельницей выступления Си Цзиньпина в 2017 году в Доме народных собраний. "Китайский лидер апеллирует не к нашим разногласиям и различиям, а к тому, что связывает нас, к нашей гуманности, - считает она. - Мы все люди и хотели бы того, чего хотят все люди - чего-то лучшего в этом меняющемся мире".