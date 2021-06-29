Китайский кофе готов выйти на мировой рынок

Чэнь Юй прижался носом к чашке и уловил аромат кофе. "Это запах домашнего уюта", - говорит 35-летний специалист, работающий системным аналитиком в Пекине. Чэнь начал регулярно пить эспрессо, будучи студентом колледжа в Риме около 10 лет назад. Однако его страсть к кофе уже не является чем-то необычным для его родной страны. Растущая популярность кофе в Китае в последние годы стимулировала спрос на кофейные зерна в его родной провинции Юньнань. И многие потребители и производители прогнозируют быстрый рост китайского кофе в стране и за рубежом.

По данным глобальной исследовательской компании Mintel, в 2019 году рынок кофе в Китае оценивался в 100 миллиардов юаней (15,6 миллиарда долларов). Зона производства кофе в провинции Юньнань - крупнейшем производителе зерен в Китае - неуклонно росла за последние 10 лет и к концу прошлого года составила 99 800 гектаров. По данным местной отраслевой ассоциации, более 200 тысяч домашних хозяйств с населением более миллиона человек в восьми округах и 31 уезде задействованы в этой отрасли.

Зона производства кофе в провинции Юньнань неуклонно росла последние 10 лет

Кофе выращивают в провинции более века. Теплый климат, большое количество осадков и высота над уровнем моря от 500 до 1800 метров обеспечивают идеальные условия для выращивания кофе. Юньнань известен своим высококачественным черным чаем, но в последние годы торговцы и ценители кофе стали выращивать зерна арабики, сладкие на вкус и ароматные. Согласно данным таможни, в 2019 году сырые кофейные зерна провинции Юньнань и сопутствующие товары общим объемом более 56 100 тонн были экспортированы как минимум в 55 стран и регионов, включая страны Европейского союза, США, Японию и Южную Корею.

В Юньнани существует более 420 крупных компаний, связанных с кофе, более 290 предприятий и ассоциаций занимаются переработкой и сбытом зерен. По данным местных властей, по меньшей мере семь предприятий имеют годовой доход от продаж более 100 миллионов юаней. Индустрия готова к глобальному расширению после включения кофейных продуктов из районов Баошань и Пуэр в Юньнани в список 100 географических указаний Китая, находящихся под защитой ЕС. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, географическое указание - это этикетка, присваиваемая продуктам определенного географического происхождения с качествами или репутацией, обусловленными этим происхождением.

В конце прошлого года китайская и европейская стороны приняли меры по защите 100 географических указаний ЕС и 100 китайских географических указаний от имитаций.

Кофе из Синлуна в провинции Хайнань также был включен в список. Это рассматривается как растущее признание знаковых качественных китайских сельскохозяйственных продуктов как на внутреннем, так и на международном рынках.

Вице-председатель ассоциации производителей кофе провинции Юньнань Ху Лу считает, что Европа, крупнейший в мире рынок потребления кофе, идеально соответствует ожиданиям Юньнани в области производства и продаж.

"Кофе из провинции Юньнань раньше продавался в далекую Европу, и он был очень любим европейскими потребителями, - говорит он. - Учитывая, что начались железнодорожные экспресс-перевозки по маршруту Восток-Запад, и страны, расположенные вдоль этого пути, предпочитают кофе, этот напиток может стать хорошим средством для подпитки мировой экономики. Кофе из Юньнани, доставленный в Европу, позволит большему количеству европейских друзей понять провинцию и познать Китай через чашку кофе".

Заместитель директора ведущего игрока отрасли компании Yunnan Nongken Coffee Co Чжан Цзивэй наблюдал, как экспорт сырых зерен быстро увеличивался на протяжении последних 20 лет. "Мы консолидируем каналы и открываем новые рынки, расширяем масштабы экспорта и разрабатываем новые модели торговли. Благодаря масштабному сотрудничеству в области развития, укреплению технических знаний, стандартизации методов посадки и обработки мы улучшаем и стабилизируем качество продукта", - говорит Чжан.

По словам Чжана, китайский кофе является одним из лучших в мире, охватывая основные рынки Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. По его словам, компания "объединит устойчивое развитие внутреннего рынка с постоянным расширением экспорта для удовлетворения многопрофильного спроса на кофе Юньнани".

Хайнань обладает богатой историей выращивания кофе, восходящей к 1887 году. Синлун, город в Ваньнине на юго-востоке провинции, является крупным кофейным центром с идеальными условиями для выращивания кофе, богатой почвой и тропическим климатом. Индустрия возникла после того, как китайцы, вернувшиеся из стран Юго-Восточной Азии, привезли с собой привычку пить кофе. Этот новый спрос в значительной степени способствовал росту отрасли на первых порах, считает заместитель генерального секретаря местной ассоциации производителей кофе У Чуньгуан. 36 тысяч жителей Синлуна по-прежнему страстно любят этот напиток. По данным Хайнаньской кофейной ассоциации, более 200 кафе ведут активный бизнес, а годовое потребление кофе на душу населения составляет почти 300 чашек.

В последние годы власти Ваньнина сосредоточили свое внимание на совершенствовании методов ведения сельского хозяйства, наращивании потенциала предприятий и изучении связанных с этим туристических проектов, а также на других мерах по использованию кофейного наследия города для экономического развития. Площадь культивирования кофе выросла более чем до 660 гектаров, а четыре года назад объем производства составил более 80 миллионов юаней.