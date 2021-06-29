Количество вопросов к "Прямой линии" может превысить миллион

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал высокой активность граждан по обращениям на "Прямую линию с Владимиром Путиным".

"Активность граждан очень высокая, традиционно. И работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает", - рассказал Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, количество обращений приближается к миллиону. "Как правило, все равно за миллион мы по завершении самой программы выходим", - добавил он.

Песков пояснил, что прием обращений будет продолжаться и во время программы. По итогам будут сформированы подборки вопросов по регионам и ведомствам.