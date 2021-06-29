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29.06.2021 12:14
Рубрика: Власть

Косачев назвал заявления Киева об учениях с НАТО "Оруэллом на марше"

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Сегодня в "украинской" зоне Черного моря стартуют самые крупные в истории региона учения НАТО Sea Breeze 2021. Тем временем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отличился заявлением, что маневры должны послать международному сообществу сигнал "о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оруэлл на марше. Собственно, на Украине давно уже все так.

МИД: Учения НАТО на Украине направлены на дестабилизацию на границах РФ

ВОЙНА - ЭТО МИР (один американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета 1,6 тыс. км, добавляет на этих учениях миру в регионе до нельзя)

СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО (про отношения Киева с Вашингтоном и Брюсселем)

НЕЗНАНИЕ - СИЛА (про бандерофильские интерпретации истории).

А в целом, моему ощущению происходящего на Украине лучше всего соответствует еще одна цитата оттуда же, из любимого "1984": "Я понимаю КАК; не понимаю ЗАЧЕМ".

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook

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