Когда в 1986 году Сюй Цинци организовал в Куала-Лумпуре в Малайзии самый первый семинар на тему китайской политики реформ и открытости, он был впечатлен тем, что все китайские правительственные чиновники, члены Коммунистической партии Китая, выступавшие на семинаре, были открыты, любознательны и жаждали новых знаний.

"Они задали мне множество вопросов, в том числе о том, как Китай воспринимается внешним миром и что страна может сделать, чтобы лучше развиваться. Они были искренни, хотели общаться с внешним миром и познавать опыт других", - говорит он.

В последующие десятилетия члены КПК и китайские правительственные чиновники часто задавали Сюю, президенту исследовательского Центра новой инклюзивной Азии (CNIA) в Куала-Лумпуре, подобные вопросы.

"Если проанализировать 100-летнюю историю КПК, легко заметить, что партия всегда была открыта идеям людей со стороны. Она неизменно пыталась быть наиболее эффективной в долгой борьбе за национальное освобождение и стремилась улучшить управление страной после образования Китайской Народной Республики, и особенно после введения политики реформ и открытости в конце 1970-х", - говорит он.

Действительно, желание руководства КПК учиться у более развитых стран помогло Китаю найти путь развития, который соответствовал бы его внутренней обстановке, и за 30 лет стать второй по величине экономикой мира, а также поднять уровень жизни в стране и внести вклад в мировой экономический рост, говорит Сюй.

С того времени, как была начата политика реформ и открытости, Китай вывел из бедности более 770 миллионов человек и достиг цели по искоренению бедности, поставленной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, на десять лет раньше.

Кроме того, Китай рад поделиться своим опытом с остальными странами, а это достижение - огромный вклад в искоренение бедности во всем мире, отмечает Сюй.

Генеральный секретарь ЦК КПК и глава Китая Си Цзиньпин призвал мировое сообщество строить будущее, основанное на открытости, инклюзивности, взаимоуважении и любви к планете, говорит Сюй.

"Китай также предложил инициативу "Один пояс, один путь", цель которой - укрепить связи между странами посредством скоординированной политики, сопряженной инфраструктуры, свободной торговли и инвестиций, финансового сотрудничества и отношений между людьми, - говорит Сюй. - Этой инициативой Китай предлагает миру общественные блага, ведь "Один пояс, один путь" воплощает дух мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, который присущ Шелковому пути".

В программной речи, которую он произнес по видеосвязи на церемонии открытия Боаоского азиатского форума в 2021 году, Си Цзиньпин подтвердил намерение Китая сделать инициативу "дорогой, открытой для всех, а не тропой, принадлежащей кому-то одному".

"Мы приглашаем все заинтересованные страны принять участие в этом сотрудничестве и разделить его выгоды, - сказал он. - Инициатива направлена на развитие и взаимную выгоду, и в ее основе лежит дух надежды".

По словам Сюя, в 2017 году в устав КПК включили концепцию построения "сообщества единой судьбы" и задачу содействовать развитию инициативы "Один пояс, один путь", основываясь на принципах обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, и это лучше всего демонстрирует открытость партии.

Более того, с тех пор, как началась пандемия COVID-19, Китай присоединился ко всему миру в борьбе с общим врагом человечества и оказал помощь многим странам, поставляя вакцины и маски, и это еще один пример открытости партии и китайского правительства.

Профессор Китайского народного университета в Пекине, специалист по вопросам европейской интеграции Ван Ивэй говорит, что в Китае открытость заложена в основу государственной политики, и это отражено в конституции страны и документах правящей партии. Такое бывает редко, и это показывает, что партия и китайская цивилизация в целом всегда придерживались принципов открытости.

По его словам, КПК приобрела особый китайский колорит. Это значит, что она интегрировалась с революцией и традиционной культурой, преобразовывая такие традиционные идеалы, как устранение разрыва в уровне благосостояния и великое единство, в сегодняшнюю идею построения среднезажиточного общества и проведения всесторонней модернизации.

В своем развитии КПК всегда придерживалась принципа открытости, и Китай многому научился у западной цивилизации, говорит Ван Ивэй.

По его словам, открытость КПК стимулирует открытость Китая, а также вносит вклад в развитие мира. К примеру, с конца 1970-х политика реформ и открытости дала экономическому развитию страны большой толчок и вдохнула жизнь в мировую экономику.

Благодаря обмену опытом с партиями других стран КПК способствует инновациям и развитию политической цивилизации человечества.

Сюй Цинци, президент Центра новой инклюзивной Азии: "Один пояс, один путь" воплощает дух мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, который присущ Шелковому пути".

"КПК ориентирована на людей. Она поклялась служить народу и внести вклад в мировое развитие. Таким образом, открытость, желание учиться и внедрять инновации можно назвать ее извечными достоинствами", - говорит Ван.

Директор Китайско-бразильского центра исследований и бизнеса Ронни Линс говорит, что влюбился в Китай и его людей, когда много лет назад впервые посетил эту страну. С тех пор, возвращаясь туда, он каждый раз испытывает гордость за то, как сильно развились и городские, и сельские районы Китая под руководством КПК и правительства.

По его словам, КПК обладает важной характеристикой - открытостью, что помогает ей оставаться успешной на протяжении последних ста лет. "У ее лидеров всегда было смелое видение будущего, они ставили на первое место благополучие народа, и, основываясь на открытости, они работают, чтобы исполнить мечты и желания населения страны".

Открытость и желание впитывать достижения человеческой цивилизации в КПК остаются важнейшими принципами, хотя измерение и контекст разных эпох помогли усовершенствовать принцип открытости, говорит он.

По мнению Линса, лидеры КПК принимают важнейшие решения касательно процессов открытости и экономического развития Китая, и это позволило превратить бедную страну в одну из самых значительных торговых держав в мире.

К примеру, со времени начала реформ Китай предпринял ряд мер, чтобы стать открытым внешнему миру. Среди них - создание особых экономических зон, что позволило привлечь солидные иностранные инвестиции и знания о технологиях, а также значительно ускорить экономическое и социальное развитие Китая.

Более того, в последние несколько лет под руководством КПК Китай стал более открытым, в том числе как ярый сторонник мультилатерализма, а также передачи другим странам опыта по искоренению бедности и проведения различных мероприятий мирового уровня, к примеру, Китайской международной импортной выставки, для расширения международных обменов.

В последние несколько лет под руководством КПК Китай стал более открытым

"Действия партии и правительства показывают, что Китай привержен политике открытости, - говорит Линс. - Мы видим, как на протяжении истории страны партия умело применяла политику открытости в соответствии с нуждами Китая. Она подстраивается под потребности времени".

Китай может укрепить многосторонние отношения со странами и институциями по всему миру, говорит он. "Еще большее взаимодействие с миром необходимо, чтобы получать знания и опыт и делиться ими. Именно так развиваются великие страны".

Посол Мозамбика в Китае Мария Густава говорит, что КПК удалось приспособиться к различным реалиям и стадиям развития благодаря опоре на фундаментальные принципы и стремлению создать благоприятные условия для процветания и улучшить жизнь китайского народа, а также поддержке дружественных связей, сотрудничеству и солидарности со всем миром.