В министерстве обороны России прокомментировали заявление коллег из военного ведомства Королевства Нидерланды.

По их словам, российские летчики якобы совершали опасные маневры вблизи голландского фрегата "Эвертсен" во время его нахождения в Черном море.

"В минувший четверг, 24 июня, средства объективного контроля Черноморского флота установили, что находившийся в нейтральных водах фрегат "Evertsen" ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива", - пояснили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что для предупреждения нарушения госграницы РФ из состава дежурных сил в воздух были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24.

Летчики совершили пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов, как подчеркнули в Минобороны РФ, "на безопасном расстоянии". Только после этого фрегат "Evertsen" изменил курс, начав двигаться не в сторону нашей границы, а по прежнему маршруту.

"После этого экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования", - заключили в Минобороны России.

Напомним, за день до этого инцидента - 23 июня - британский эсминец "Дефендер" на 3 км вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент около Севастополя.