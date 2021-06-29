Лукашенко и Патрушев обсудили сотрудничество в области безопасности и ВТС

Взаимодействие в области безопасности, сотрудничество в военно-технической сфере стали предметом заинтересованного диалога на встрече 29 июня президента Беларуси с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

Глава государства доверительно признался своему гостю, что хотел бы обсудить с Николаем Патрушевым вопросы, которые не подлежат публичной огласке. "Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - пояснил свою позицию президент.

Он предложил своему визави поделиться информацией по важнейшим вопросам, которые актуальны не только для Минска и Москвы, но и отдельно для Беларуси, и отдельно для России. "Особенно в свете последних ярких событий, которые в средствах массовой информации обсуждаются", - уточнил он.

В свою очередь секретарь Совбеза России отметил, что рад находиться в белорусской столице и видеть позитивные изменения. "Каждый раз, когда приезжаю, глаз радует то, что происходит здесь", - заявил Патрушев.

Давая оценку современной международной обстановке, он дал понять, что "все зависит не только от того, что внутри у нас происходит в странах. Многое зависит от того, какие силы воздействуют извне. Угрозы и вызовы есть традиционные, они никуда не ушли. Допустим, международный терроризм, с ним связанный экстремизм. Есть новые угрозы, о которых нужно говорить: кибербезопасность".

К сожалению, подчеркнул секретарь Совета безопасности, многие не понимают, что "ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия".

В этот же день в Минске намечены плановые консультации советов безопасности Союзного государства. На них будут обсуждаться региональная и международная безопасность, проблематика гибридных войн, обстановка вокруг Беларуси и России.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Патрушев дал понять, что конечная цель внешних сил - поменять государственный строй и власть в Беларуси. "Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, больше всего это видите", - сказал он.

Говоря о состоявшейся встрече с Лукашенко, секретарь Совбеза России констатировал, что оценки обеих сторон "не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против вызовов и угроз".

При этом Патрушев считает, что надо уделять повышенное внимание и деятельности НПО. "Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так, - убежден он. - Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются, как эти финансы израсходованы. Вот когда мы эту картину вместе видим".