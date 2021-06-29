Мантуров: В оборот введено 36,7 миллиона комплектов вакцин от COVID

В России в гражданский оборот суммарно выпущено 36,7 миллиона комплектов вакцин против коронавируса, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Как и планировали, продолжаем наращивать объемы производства. Производителями буквально вчера обновлены подекадные планы, согласно которым в июле планируется произвести около 30 миллионов комплектов доз вакцин", - рассказал глава Минпромторга. Сегодня вакцины производятся на 12 площадках.

"Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата", - указал премьер-министр Михаил Мишустин.