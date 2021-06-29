Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID

Для масштабной вакцинации нужно консолидировать усилия стран, считает председатель партии "Единая Россия" и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наша общая задача концентрировать усилия, чтобы защитить людей от опасной болезни. Нам нужно объединить усилия и для того, чтобы обеспечить масштабную вакцинацию граждан", - сказал он в ходе круглого стола с представителями партий-партнеров из стран АСЕАН.

Медведев подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать с партнерами по АСЕАН в вопросе вакцинации. Он также считает, что РФ и АСЕАН стоит совместно добиваться отказа от практики незаконных санкций .

"Мы исходим из того, что нам нужно объединять усилия региона, не допускать пересмотра общепризнанных норм международного права, устава Организации Объединенных Наций и, конечно, добиваться отказа от практики незаконных односторонних санкций, протекционизма и вмешательства в дела других государств", - заявил Медведев.