Медведев заявил, что для России неправильно закупать продукты за рубежом

Санкции заставили Россию заниматься развитием собственного агропромышленного комплекса, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во вторник, 29 июня, он провел круглый стол с представителями партий стран АСЕАН.

"Санкции, которые были введены отдельными государствами против России, заставили нас заниматься развитием собственного агропромышленного комплекса, за что мы даже в принципе вполне благодарны этим государствам, поскольку если бы не эти санкции, то мы, наверное, столь плотно бы не стали заниматься своим сельским хозяйством, а продолжали бы покупать продовольствие в других странах", - сказал Медведев в ходе круглого стола и подчеркнул, что для России это было бы неправильным.

"Вы знаете наши сельскохозяйственные возможности", - отметил он. По его словам, в период пандемии проблема продовольственной безопасности сильно обострилась, и все страны прежде всего думают, как обеспечить свою продовольственную безопасность.