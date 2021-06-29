Меняется порядок назначения пенсий селянам

С 1 января 2022 года место жительства сельского пенсионера уже не будет играть роли при назначении повышенной пенсии. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепило следующее правило: граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город.

С 2019 года в России положены доплаты к страховым пенсиям за длительный период работы в сельской местности. Получают их представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шоферы, энергетики.

Однако при этом действует условие: пенсионер получает надбавку, только если продолжает жить в сельской местности. Если уезжает в город, то он такой надбавки лишается. Также надбавки отменяются, если населенный пункт после административного преобразования стал относиться к городу. На эту несправедливость обратил внимание президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций в Госдуме в феврале нынешнего года. После этого были даны поручения для внесения изменений в законодательство. "Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство", - отметил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 июня.