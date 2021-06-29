МИД РФ: Обвинения Польши в кибератаках ничем не подкреплены

"Ничем не подкрепленные обвинения в адрес России, в данном случае в якобы "крупномасштабной кибератаке на польских политиков с целью дестабилизации страны", увы, в самой Варшаве воспринимаются как нечто само собой разумеющееся", - цитирует представителя дипломатического ведомства агентство.

На Смоленской площади призвали Варшаву выполнять утвержденные на площадках ООН решения, требующие обосновывать подобные обвинения в киберпреступлениях. В российском МИД также отметили, что подобные выпады польского руководства являются скорее всего либо попыткой подогреть международную повестку, так как обвинения были озвучены накануне саммита ЕС, либо связаны с внутриполитической ситуацией в самой Польше.

Напомним, что ранее в связи с "кибератакой" польский премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал закрытое заседание сейма. По итогам этого заседания он и глава правящей партии Ярослав Кичиньский объявили, что взлом был осуществлен с территории России. При этом польские СМИ сообщили, что никакой "масштабной кибератаки" не было, а материалы из почтового ящика руководителя канцелярии премьер-министра Михаила Дворчика оказались в широком доступе вовсе не из-за этого. По информации газеты Wyborcza документы скорее всего утекли в сеть от людей, входящих в ближайшее окружение Дворчика.