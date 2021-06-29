Минобрнауки: На сайтах вузов нужны телефоны "горячей линии" по коронавирусу

Министерство проанализировало вузовские сайты: оказалось, далеко не везде есть разделы, посвященные коронавирусу или вакцинации. Об этом сообщил во вторник на заседании Российского союза ректоров министр науки высшего образования Валерий Фальков.

- Прошу обратить внимание ректоров всех вузов на проведение широкой разъяснительной работы на главной странице сайта университета, - отметил министр. - Нужно ответить на вопросы о том, где можно вакцинироваться, какие преимущества у той или иной вакцины, составить список наиболее популярных вопросов-ответов.

На сайтах российских вузов, подчеркнул министр, необходимо также разместить телефон "горячей линии", позвонив на который абитуриенты, студенты и все желающие смогут получить ответ на свой вопрос по теме профилактики новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, министр сообщил, что в ближайшее время будут разработаны и направлены в вузы методические рекомендации по организации учебного процесса. А к вузовскому сообществу глава Минобрнауки обратился с просьбой сформулировать единую позицию по поводу внедрения мер профилактики в новом учебном году.