Минздрав РФ направит в регионы рекомендации по вакцинации граждан

Министерство здравоохранения подготовило и направит в регионы рекомендации по вакцинации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированных. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год", - заявил министр на президиуме координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.