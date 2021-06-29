Фонд "Круг добра", закупающий лекарства для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, получит от правительства новые средства в объеме почти 18 миллиардов рублей.

"Это уже третий транш, - напомнил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. - При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей, и такая работа будет продолжена". Более 7,2 миллиарда из выделенной суммы предназначено для приобретения зарегистрированных в России препаратов, остальная часть - на покупку медикаментов, которых в стране нет.

По предложению главы государства правительство также выделит дополнительные 30 миллиардов рублей на ремонт не менее двух тысяч километров автомобильных дорог в 84 регионах страны. "За счет этих средств в надлежащее состояние будут приведены региональные, муниципальные и местные дороги. Все они должны соответствовать современным требованиям, быть безопасными для водителей и пешеходов", - подчеркнул премьер. Он попросил максимально быстро довести средства до регионов, чтобы там приступили к работе. В этом году на опережающее строительство дорог уже направлено 100 миллиардов рублей.

Более 500 миллионов рублей получит Кемеровская область на строительство и реконструкцию важных инфраструктурных объектов спортивно-туристического комплекса "Шерегеш". Это одно из мероприятий программы социально-экономического развития региона, которая была утверждена по поручению президента. Сейчас, заметил премьер, туристическая инфраструктура курорта недостаточно развита, хотя у этого региона огромный потенциал. Программа модернизации комплекса рассчитана на четыре года. "Это позволит обеспечить комфортные условия для людей, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создать новые рабочие места, в том числе в смежных отраслях экономики", - ожидает Мишустин.

Из повестки заседания председатель правительства выделил изменения в законодательство об индексации выплат, которые взысканы по решению суда. По его словам, судебный процесс зачастую довольно длителен: с момента, когда гражданин подал заявление, и до принятия решений и выплат могут пройти месяцы или даже годы. "За это время стоимость компенсации, на которую он претендует, может существенно измениться, что также относится и к денежным суммам, которые должен выплатить ответчик. Теперь их индексация будет производиться со дня вынесения решения", - сообщил глава кабмина.

Между тем

Премьер-министр Михаил Мишустин направил 1,58 миллиарда рублей на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальнего Востока. Это решение правительства позволит снизить цены на билеты по 20 социально значимым направлениям. Доступными тарифами за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек, а всего при господдержке организуют не менее 1780 рейсов.

Актуально

Правительство направит в регионы почти шесть миллиардов рублей для проведения углубленной диспансеризации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин вчера на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. По поручению президента обследования начнутся с 1 июля. "Все это совершенно бесплатно для граждан", - подчеркнул глава кабмина. "Заболевание коронавирусом не проходит бесследно, у него бывают крайне тяжелые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение", - сказал Мишустин.

При поддержке фонда "Круг добра" дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей, и такая работа будет продолжена

Еще одно решение - правительство направит регионам почти 8,5 миллиарда рублей на оплату отпусков и компенсации за неиспользованные дни отдыха для медиков и соцработников. Средства получат все, кому в прошлом году были назначены стимулирующие выплаты. По словам главы правительства, медицинские и соцработники помогают людям бороться с болезнью, рискуя собственным здоровьем, напомнил премьер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила обнаружение в России штамма "Дельта плюс". Женщина перенесла заболевание в легкой форме, все закончилось благополучно, рассказала главный санитарный врач. "Хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию. Такое массированное распространение новых штаммов требует немедленной иммунизации имеющимися вакцинами, которые в значительной части защищают человека не от заражения, но от развития тяжелых и требующих госпитализации случаев болезни", - заявила Попова.

В свою очередь, минздрав подготовил и направит в регионы рекомендации по вакцинации граждан, перенесших коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированных, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. "С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Российской Федерации будет разрешено проводить вакцинацию спустя шесть месяцев после перенесенного заболевания или предыдущей первичной вакцинации. После достижения коллективного иммунитета и стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год", - заявил министр.