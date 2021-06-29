На юге Японии объявили массовую эвакуацию населения

Мощные ливни стали причиной массовой эвакуации населения на юге Японии. Такую рекомендацию от властей получили жители префектуры Окинава.

Национальное метеоуправление накануне распространило предупреждение о повышенной опасности из-за сильных дождей. Они уже привели к подтоплениям территорий.

В некоторых районах Окинавы, как сообщают местные метеорологи, количество осадков за час превышает 30 миллиметров, но может увеличиться и до 70 миллиметров. Местное население призывают к максимальной осторожности в связи с угрозой возникновения оползней и разливов рек, пишет ТАСС.