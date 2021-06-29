На Кубе оценят эффективность местной вакцины от COVID-19 для детей

Кубинский институт вакцин "Финлай" начал испытания местной вакцины против коронавируса Soberana 02 среди детей в возрасте от 3 до 11 лет. Информация размещена на странице учреждения в Twitter.

Отмечается, что с согласия родителей в исследовании участвуют 350 детей. Завершившиеся недавно испытания препарата в возрастной группе от 12 до 18 лет показали отсутствие осложнений. Ранее власти Кубы объявили, что эффективность местной вакцины Soberana 02 составляет 62%, пишет ТАСС.

Отметим, что амбициозный план по вакцинации населения Кубы предполагает, что к концу августа в стране все три дозы противокоронавирусной вакцины местного производства получит 70 процентов всего населения. Общее число зараженных COVID-19 в стране приближается к 200 тысячам (184 943). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболевания коронавирусом в стране и мире.