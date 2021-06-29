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29.06.2021 20:01
Рубрика: Общество

На Восточном выбирают стартовую позицию под многоразовый "Амур-СПГ"

Текст: Александр Емельяненков
Как минимум за пять лет до намечаемого запуска первой в России многоразовой ракетно-космической системы "Амур-СПГ", которая еще в стадии конструкторских проработок, для нее стали подыскивать стартовую позицию. Об этом на своей странице в Facebook известил во вторник, 29 июня, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

С его слов, "в районе космодрома Восточный начала работу рекогносцировочная комиссия по определению расположения стартового комплекса для многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ".

Фото: Роскосмос / РИА Новости
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Как ранее сообщалось и как видно из аббревиатуры в названии самой ракеты, ее первая - возвращаемая - ступень будет оснащена двигателями отечественной разработки РД-0169 на кислороде и сжиженном природном газе. А если более конкретно - на метане.

С широты и долготы космодрома Восточный такая ракета-носитель с "метановыми" двигателями первой ступени РД-0169 сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку в весовом диапазоне от 9,5 до 12 тонн в зависимости от варианта использования первой ступени. Максимальные 12 тонн - при однократном, 9,5 тонн - с расчетом на возвращение ступени и ее повторное использование. На геопереходную орбиту с применением разгонного блока "Фрегат" и многоразовой ступени такая ракетная система будет способна вывести аппарат (или сразу несколько) общим весом 2,5 тонны.

В зависимости от конфигурации стартующей системы и поставленных при этом задач возможную стоимость пуска, сообщает ТАСС, прогнозируют на уровне 22-35 миллионов долларов. Если проект не столкнется с финансовыми или непредвиденными организационно-техническими проблемами, первый старт ракеты-носителя "Амур-СПГ" можно ожидать летом 2026 года.

История зарождения и развития ракетно-космической отрасли в России указывает на то, что новая система вряд ли сможет быстро и сразу заменить собой много послужившие и широко известные ракеты "Союз-2", пришедшие к нам из ХХ века. Но замена им рано или поздно потребуется.

Фото: Скриншот видео RT
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По словам генерального директора самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрия Баранова (а именно самарский РКЦ выиграл тендер на проведение ОКР по теме "Амур-СПГ"), эскизное проектирование всей системы будет закончено в третьем квартале 2021 года, хотя изначально рассчитывали завершить его в конце 2020-го. "По большей части, процентов на 95, эскизное проектирование завершено, - объяснил задержку гендиректор "Прогресса". - Сейчас идет определенная работа над ошибками, потому что ракета-носитель абсолютно новая".

Оговорка-жалоба со ссылкой на "новизну" применительно к ОКР - это почти по Фрейду. Между тем рекогносцировка, уже проведенная на Восточном, путей для отступления не оставляет.

В регионах Общество Космос Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Космодром Восточный

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