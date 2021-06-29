До конца 2021 года немецким политикам и госорганам необходимо удалить свои странички в Facebook. С таким требованием выступил главный специалист по защите данных в Германии, уполномоченный федерального правительства по этому вопросу Ульрих Кельбер, сообщает Spiegel online. По мнению чиновника, политика этой соцсети ставит под угрозу конфиденциальность огромного числа немецких граждан, подписанных на те или иные ведомства.

Одно только федеральное правительство Германии насчитывает на Facebook 879 тысяч фанатов и в общей сложности миллион подписчиков. Кстати, у канцлера Ангелы Меркель, как и у ее пресс-секретаря Штеффена Зайберта, нет своей авторизованной странички в этой соцсети, зато на главу ХДС Армина Лашета, который может стать ее преемником после осенних выборов в бундестаг, подписано почти 49 тысяч человек. У министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса - более 63 тысяч подписчиков, у главы минздрава Йенса Шпана - в три раза больше (на фоне пандемии коронавируса, которая продолжается вот уже полтора года, такой повышенный интерес неудивителен). Они активно оставляют комментарии под постами, устраивают бурные дискуссии, ставят "лайки" и "дизлайки". Однако теперь федеральный уполномоченный правительства требует от министров и ведомств свернуть виртуальную обратную связь с гражданами.

"Управление фан-страницами в Facebook невозможно реализовать так, чтобы оно отвечало требованиям о конфиденциальности... Модераторы неподотчетны Европейскому регламенту о защите данных. Учитывая продолжающиеся нарушения, я настоятельно рекомендую отключить страницы до конца года", - говорится в письме Кельбера к федеральным министерствам и агентствам. Ранее управление прессы и информации правительства ФРГ пыталось обсудить с представителями Facebook обеспокоенность вопросами конфиденциальности. Однако в ответ компания якобы предоставила властям лишь старые отписки образца 2019 года.

Кстати, господин Кельбер уже не первый год воюет с соцсетями и другими платформами. Еще прошлой весной он предостерегал федеральные власти Германии от использования WhatsApp, принадлежащего, как известно, компании Facebook. Как писала газета Handelsblatt, он разослал чиновникам письмо, где называл неприемлемым их переписку через этот популярный мессенджер даже во время пандемии, когда госслужащие вынуждены были перейти на удаленку и сократить личное общение. Кельбер уже тогда утверждал, что во время отправки сообщений WhatsApp всякий раз получает метаданные, которые затем передает Facebook. По его мнению, это чревато утечками IP-адресов и других сведений о смартфоне того или иного высокопоставленного политика, чувствительной личной информации о нем. Впрочем, представители WhatsApp официально опровергли это предположение. Однако совсем недавно с претензиями к мессенджеру из-за его новой политики конфиденциальности выступил региональный коллега Кельбера, уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар.

Между тем

Верхняя палата парламента ФРГ вслед за бундестагом одобрила законопроект о единой базе данных иностранцев, живущих в республике. Как сообщает Deutsche Welle, уже существующий реестр должен стать централизованным и доступным самым разным ведомствам - от управления по делам молодежи до уголовной полиции. Теперь в него будут вносить сведения, включая адрес проживания и миграционный статус человека, а "в некоторых случаях речь может идти о конфиденциальной информации, например, о политической и сексуальной ориентации".