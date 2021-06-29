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29.06.2021 14:57
Рубрика: Культура

Необыкновенный древний город найден на дне Средиземного моря

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Археолог Мате Парица, профессор Задарского университета, при изучении спутниковых снимков побережья Хорватии обнаружил странные объекты, которые при ближайшем рассмотрении оказались остатками неизвестного древнего поселения.

Фото: iStock
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Как сообщает Reuters, нечто необычное археолог заметил, когда изучал сделанные спутником снимки. Они находятся в открытом доступе. Внимание профессора Парицы привлек обширный мелководный участок на морском дне, выступающий с восточного берега острова Корчула у побережья Хорватии.

"Я подумал: может быть, это что-то естественное, а может, и нет", - признался Мате Парица.

Снимок настолько заинтересовал специалиста, что он решил лично осмотреть интригующий участок. Вместе с коллегой Парица обследовал его. В результате археологи пришли к выводу, что на дне моря находятся остатки поселения эпохи неолита.

По предварительным оценкам, оно было построено около 4500 года до нашей эры. Также установлено, что поселение было возведено на небольшом участке, который был соединен с главным островом узкой полоской суши.

При погружении под воду археологи обнаружили остатки каменных стен, окружавших поселение, а также инструменты и другие предметы, которыми пользовались древние жители. В частности, были найдены керамические изделия и кремневые ножи.

Фото: iStock
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"На данный момент нам неизвестно о подобной находке где-либо еще, о том, что неолитическое поселение было построено на островке, соединенном с более крупным островом узкой полосой земли", - говорит Марта Калебота, хранитель археологической коллекции в городском музее Корчулы.

По ее словам, место расположения найденного поселения было очень необычным. Парица добавляет, что никто не ожидал найти поселение под водой. До сих пор редкие находки эпохи неолита в основном делались в местных пещерах.

"К счастью, этот район, в отличие от большинства частей Средиземного моря, защищен от больших волн, так как многие острова защищают побережье, - говорит Парица. - Это, безусловно, помогло сохранить данное место от естественного разрушения".

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