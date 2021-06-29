"Норильский никель" инвестирует 7 млрд рублей в важные проекты Красноярского края

Появление новых рабочих мест, рост поступлений налогов в бюджет и развитие туризма станут следствием соглашения о сотрудничестве, которое заключили правительство Красноярского края и компания "Норильский никель".

Речь идет, в первую очередь, о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта "Южный кластер" (строительство новых добывающих мощностей и модернизация шахты "Заполярная"). Им предусматривается увеличение добычи руды до 9 млн тонн к 2027 году за счет расширения карьера открытым способом и подземной выработки. Общий объем добычи после реализации проекта увеличится в 7 раз. В Норильском промышленном районе появится около 2 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, "Норникель" намерен реализовать на территории края ряд социальных и инфраструктурных проектов. До 2029 года компания готова инвестировать в них не менее 7,13 млрд рублей.

Проект "Южный кластер" направлен и на решение стратегических задач, в частности, на развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн, отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. Правительство края, со своей стороны, будет создавать благоприятный инвестклимат, разрабатывать предложения по господдержке промышленной деятельности, совершенствовать законодательство в этой сфере. Предполагается, что при успешной реализации инвестиционных проектов "Норникеля" будет расширена налоговая база краевого бюджета, улучшится экологическая обстановка, будет повышаться производительность труда и расти экономика региона в целом.

Это не первый опыт сотрудничества компании и региона, отметил президент "Норникеля" Владимир Потанин. Ранее край, учитывая, прежде всего, экологическую и социальную направленность проекта, предоставил компании льготу по налогу на имущество при реализации так называемого "Серного проекта". Им предусматривается увеличение мощностей по переработке отходящих сернистых газов в элементарную серу на металлургических заводах. Это позволит к 2023 году улавливать 1,5-1,7 млн тонн диоксида серы в год и увеличить производство элементарной серы.

"Сейчас мы договорились о создании благоприятных условий развития проекта, который мы условно называем "Южный кластер". Это развитие компании "Медвежий ручей" и всего, что лежит к югу от месторождения "Норильск-1", - отметил Потанин, он считает, что впоследствии сотрудничество может быть расширено. - Это начало серьезных инвестиционных процессов в данном районе, которое было поддержано губернатором".

Поддержка компанией социальных инициатив коснется не только северных территорий, но и других проектов, которые важны для региона в целом.

"Компания "Норникель" на протяжении всей новейшей истории играла ключевую роль в социально-экономическом развитии Красноярского края, сотрудничая со многими нашими предприятиями и являясь одним из основных налогоплательщиков. Авария, которая произошла в прошлом году, никак не повлияла на эти отношения, - подчеркнул Александр Усс. - Более того, она предопределила необходимость работать совместно - и в плане изменения облика самого Норильска, и в плане формирования иного отношения к экологической тематике".

Соглашение, заключенное регионом с компанией, предполагает развитие сотрудничества и в плане кооперационных связей с предприятиями науки, гуманитарной сферы и многих других направлений, - продолжает Усс. Регион поддерживает инвестиционные планы компании - увеличение добычи руды, модернизацию ряда важных производственных объектов, таких как Норильская обогатительная фабрика, шахта "Заполярная". Эти планы гармонично вписываются в общее наращивание инвестиционной активности на севере региона, на Таймыре, - говорит губернатор. Речь идет о нефтедобыче, о проекте "Северная звезда" и ряде других.

"Полагаю, что это действительно новый этап освоения на современных началах очень интересной российской территории", - считает Усс.

Один из проектов совместной работы компании и региона - развитие туризма на плато Путорана. Регион оказывает поддержку в части создания туристической инфраструктуры, а "Норникель" выступает инвестором. При этом, как подчеркнул Потанин, необходимо очень деликатно подходить к данному вопросу, так как это - заповедные места.

"Нужно соблюсти баланс между желанием сделать хорошо и красиво и тем, чтобы это были минимальные вмешательства, - сказал президент компании. - Каких-либо строительных и иных работ, которые могли бы вмешаться в хрупкую природу Севера, мы производить не будем. За границу заповедника мы не пойдем. Поскольку вопрос деликатный, сейчас мы анализируем, как это сделать. Обязательно будем советоваться с общественностью как в Норильске, так и в Красноярске. И с экологической общественностью в целом".

"Это очень масштабный проект, один из самых серьезных на территории российской Арктики. Он, безусловно, изменит лицо туризма и с точки зрения количества посещений северных территорий, и с точки зрения особых гуманных подходов к реализации этих начинаний", - считает губернатор.

Регион, помимо традиционной поддержки этого проекта в виде налоговых льгот, занимается организацией доставки туристов к плато Путорана. В прошлом году, несмотря на пандемию, удалось после 20-летнего перерыва возобновить круизы по Енисею. Сейчас строятся два теплохода, которые будут предназначены для работы именно в арктических широтах. Это один из способов, благодаря которому проект развития туризма на плато Путорана может заработать и через Енисей, подчеркнул Усс.

"Реализация этого проекта и по времени, и по смыслу должна совпасть с реализацией той программы, которую "Норникель" ведет по улавливанию серы, решению проблем с очисткой сточных вод, реновации жилья. Красоты Путорана не должны оттеняться экологически некорректными вещами. И очень важно по срокам это синхронизировать", - добавил Потанин.