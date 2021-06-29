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29.06.2021 10:00
Рубрика: Экономика

Объем внутренних авиаперевозок в 2021 году превысил показатели 2019 года

Текст: Евгений Гайва
Внутренними авиарейсами в России за первые пять месяцев 2021 года было перевезено 28,8 млн пассажиров, что почти в два раза больше, чем в "ковидный" 2020 год, и на 10% выше показателей 2019 года. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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В мае этого года объем авиаперевозок составил 8,8 млн пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем внутренних авиаперевозок увеличился на 30% и составил 7,6 млн пассажиров. В мае 2020 года в период спада внутренними рейсами было перевезено всего 925 тыс. пассажиров.

"Уверенный рост демонстрируют внутрироссийские перевозки через аэропорты Московского авиаузла - Шереметьево, Домодедово и Внуково. В мае 2021 года этот показатель вырос на 16,6 % по сравнению с допандемийным 2019 годом, и составил 5,08 млн человек", - отметил Савельев. По сравнению с 2020 годом перевозки выросли почти в 11 раз.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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