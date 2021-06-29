Обновляйтесь. В WhatsApp заработала самая долгожданная функция

Разработчики WhatsApp добавили в новую Android-версию мессенджера поддержку одновременной работы на нескольких устройствах.

В настоящее время попробовать ее могут участники программы тестирования, в скором будущем функция Multi Device станет доступна для всех без исключения.

Как пишет WABetaInfo, одновременно в Сети могут быть зарегистрированы один смартфон, а также четыре дополнительных устройства (не смартфоны) - на них могут использоваться WhatsApp Web, WhatsApp Desktop и WhatsApp Portal. Смартфону после привязки других устройств не обязательно будет находиться в той же сети Wi-Fi.

В компании утверждают, что все чаты и звонки будут по-прежнему защищены сквозным шифрованием.