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От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров

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    29.06.2021, 16:27
Текст:   Козьма Лоханкин

Ушёл из жизни режиссёр и клипмейкер Вадим Шатров. Причиной смерти стали последствия коронавируса.

О кончине Шатрова сообщила его супруга Жанна Карабалаева.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких - 55%. Ковид пришёл в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Как себя вести и что делать не понимаю. Я лежу дома с пневмонией и с моей дочей Софи. (Благодарю всех, кто соучастен и поддерживает меня - эту ценность можно понять только в такой ситуации, поверьте.)", - написала Карабалаева на своей странице в Facebook.

Сам Шатров, которому было 45 лет, свой последний пост в соцсети, выложенный три дня назад из больницы, посвятил скончавшемуся соседу, добавив, что намерен бороться до конца: "Я выбираю жить".

Режиссёр сообщил о госпитализации 22 июня. По данным StarHit, он заразился до болезни певицы МакSим, с которой тесно сотрудничал.

Этой весной вышел клип на песню МакSим "Спасибо", снятый Шатровым.

Помимо МакSим, Шатров сотрудничал с такими поп- и рок-музыкантами, как Алсу, Дима Билан, "Мельница", "Сплин", Борис Гребенщиков, "Аквариум" и другие.

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