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29.06.2021 20:28
Рубрика: Власть

За себя и за внуков

Партия пенсионеров представила предвыборную программу
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 141(8492)
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость идет на выборы в Госдуму во главе с тройкой своих руководителей. Съезд партии во вторник выдвинул кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам, а также утвердил предвыборную программу.

В случае прихода в Госдуму партия обещает совершенствовать социальное и пенсионное обслуживание, а также повышать доступность и эффективность здравоохранения. Ее лидеры подчеркивают, что программа партии учитывает интересы не только старшего, но и молодого поколения. Тезисы предвыборной программы представил на съезде в Москве лидер партии Владимир Бураков.

Партия выступает за увеличение пенсий и более справедливые правила их назначения и, в частности, предлагает:

- ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств госбюджета;

- назначать пенсии не за возраст, а за трудовой стаж (как это делается сейчас в силовых структурах) и позволить гражданам самостоятельно определять возраст выхода на заслуженный отдых;

- установить минимальный размер трудовой пенсии на уровне 70% от средней зарплаты;

- обеспечить индексацию пенсий всем получателям - и работающим, и неработающим;

- дать дополнительные льготы бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"В период формирования новой эффективной системы пенсионного обеспечения, который может занять несколько лет, необходимо вернуться к прежнему пенсионному возрасту", - заявил Владимир Бураков.

В сфере здравоохранения Партия пенсионеров предлагает отказаться от принципа "деньги следуют за пациентом" и восстановить все оптимизированные медучреждения в регионах. Третье направление - социальное обслуживание граждан. Предлагается разработать Социальный кодекс РФ, чтобы упорядочить законодательство в этой сфере и устранить межрегиональное неравенство.

Делегаты съезда утвердили федеральный список из 341 кандидата в составе 36 региональных групп. Первым номером общефедерального списка стал председатель партии, в тройку лидеров вошли также заместители главы Центрального совета - Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Партия выдвинула 200 кандидатов по одномандатным округам

В составе региональных групп есть действующие парламентарии. Так, первым номером группы номер 33 (Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская области) утверждена сенатор Елена Грешнякова, сейчас она представляет Хабаровский край в Совете Федерации. А группу 17 (Московская область) возглавил генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, бывший замглавы Госнаркоконтроля. Также на съезде партия выдвинула кандидатов по 200 одномандатным округам.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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