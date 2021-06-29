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29.06.2021 11:59
Рубрика: Власть

Партия пенсионеров представила свою предвыборную программу

Текст: Галина Мисливская
Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Партия пенсионеров) в случае прихода в Государственную думу восьмого созыва намерена предложить пакет преобразований, которые улучшат социальное и пенсионное обслуживание граждан, а также повысят доступность и эффективность здравоохранения.
Председатель Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Председатель Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Председатель Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Тезисы программы представил на предвыборном съезде в Москве председатель партии Владимир Бураков. Он перечислил три направления законотворческой работы, которые объединение считает наиболее важными.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Так, предлагается вынести на рассмотрение Госдумы концепцию Социального кодекса РФ. "Партия пенсионеров считает необходимым упорядочить социальное законодательство, сделать его единым во всех регионах России, создать действенные механизмы реализации социальных прав", - отметил Бураков. Он считает, что принятие такого кодекса позволит устранить межрегиональное неравенство: жители малых городов и регионов, находящихся в сложной экономической ситуации, смогут рассчитывать на такой же уровень социальной поддержки, как в Москве и Петербурге.

Партия будет добиваться принятия пакета законопроектов, направленных на существенное увеличение пенсий. Тут предлагаются следующие меры:

- ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств государственного бюджета;

- гарантировать пенсии всем достоянием России, а на их повышение направить часть поступлений от экспорта нефти и газа;

- назначать пенсии не за возраст, а за трудовой стаж (как это делается сейчас в силовых структурах), это позволит гражданам самостоятельно определять возраст выхода на заслуженный отдых;

- установить минимальный размер трудовой пенсии на уровне 70% от средней заработной платы;

- обеспечить индексацию пенсий всем получателям: и работающим, и неработающим;

- дать дополнительные льготы бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков.

"В период формирования новой эффективной системы пенсионного обеспечения, который может занять несколько лет, необходимо вернуться к прежнему пенсионному возрасту", - заявил Владимир Бураков.

Кроме того, Партия пенсионеров настаивает на изменении подхода к финансированию сферы здравоохранения и предлагает:

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- отказаться от принципа "деньги следуют за пациентом";

- восстановить все оптимизированные медучреждения в регионах;

- обеспечить помощь государства тем муниципалитетам, которые не в состоянии полностью содержать больницы и поликлиники за счет своего бюджета.

"Наши предложения отвечают коренным интересам не только ветеранов, но и всех возрастных групп населения, подавляющего большинства граждан России. Это весомое преимущество нашей партии, залог нашего успеха на выборах", - заявил председатель Партии пенсионеров.

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