Партия пенсионеров представила свою предвыборную программу

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Партия пенсионеров) в случае прихода в Государственную думу восьмого созыва намерена предложить пакет преобразований, которые улучшат социальное и пенсионное обслуживание граждан, а также повысят доступность и эффективность здравоохранения.

Тезисы программы представил на предвыборном съезде в Москве председатель партии Владимир Бураков. Он перечислил три направления законотворческой работы, которые объединение считает наиболее важными.

Так, предлагается вынести на рассмотрение Госдумы концепцию Социального кодекса РФ. "Партия пенсионеров считает необходимым упорядочить социальное законодательство, сделать его единым во всех регионах России, создать действенные механизмы реализации социальных прав", - отметил Бураков. Он считает, что принятие такого кодекса позволит устранить межрегиональное неравенство: жители малых городов и регионов, находящихся в сложной экономической ситуации, смогут рассчитывать на такой же уровень социальной поддержки, как в Москве и Петербурге.

Партия будет добиваться принятия пакета законопроектов, направленных на существенное увеличение пенсий. Тут предлагаются следующие меры:

- ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из средств государственного бюджета;

- гарантировать пенсии всем достоянием России, а на их повышение направить часть поступлений от экспорта нефти и газа;

- назначать пенсии не за возраст, а за трудовой стаж (как это делается сейчас в силовых структурах), это позволит гражданам самостоятельно определять возраст выхода на заслуженный отдых;

- установить минимальный размер трудовой пенсии на уровне 70% от средней заработной платы;

- обеспечить индексацию пенсий всем получателям: и работающим, и неработающим;

- дать дополнительные льготы бабушкам и дедушкам, которые участвуют в воспитании внуков.

"В период формирования новой эффективной системы пенсионного обеспечения, который может занять несколько лет, необходимо вернуться к прежнему пенсионному возрасту", - заявил Владимир Бураков.

Кроме того, Партия пенсионеров настаивает на изменении подхода к финансированию сферы здравоохранения и предлагает:

- отказаться от принципа "деньги следуют за пациентом";

- восстановить все оптимизированные медучреждения в регионах;

- обеспечить помощь государства тем муниципалитетам, которые не в состоянии полностью содержать больницы и поликлиники за счет своего бюджета.

"Наши предложения отвечают коренным интересам не только ветеранов, но и всех возрастных групп населения, подавляющего большинства граждан России. Это весомое преимущество нашей партии, залог нашего успеха на выборах", - заявил председатель Партии пенсионеров.