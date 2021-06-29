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29.06.2021 15:01
Рубрика: Культура

Патриарх Кирилл примет участие в открытии памятника Александру Невскому в Казахстане

Текст: Елена Новоселова
Памятник благоверному князю Александру Невскому, 800 лет со дня рождения которого отмечается в этом году, возведут в южной столице Казахстана Алма-Ате. Открытие монумента с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года.

Это будет памятник не воину, а дипломату и миротворцу, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, представляя выставку проектов монумента в Музее военной формы в Москве.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Александр Невский у нас более известен как князь, который остановил шведскую и немецкую агрессию, - открыл он экспозицию. - Но особенно интересен князь той частью жизни после 30 лет, когда он выстраивал очень сложную дипломатическую игру взаимодействия с Монгольской империей, с Востоком".

Мединский напомнил о том балансе интересов, который удалось сохранить Александру Невскому с помощью мудрых переговоров с лидерами Золотой орды. При этом князь сумел сохранить самобытности Руси и православную веру. "Как дипломат князь, конечно, показал самые незаурядные способности", - подчеркнул помощник президента России.

Даже современным транспортом, если не лететь на самолете, попасть к месту переговоров очень непросто. "Невский добирался туда южным путем долгие месяцы, это было тяжелое и опасное путешествие, тем более князь не знал, что его там ждет", - сказал Мединский.

Между тем, по данным историков, путь Невского в столицу Монгольской империи Каракорум проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне находится южная столица Казахстана - Алма-Ата.

С этим, по словам председателя РВИО, и связано предложение митрополита Астанайского и Казахстанского Александра (Могилев) установить памятник благоверному князю "как дипломату, миротворцу, мыслителю" рядом с новым собором его имени в Алма-Ате. "Мы получили одобрение своей идеи от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что придает этой истории особую ценность", - добавил Владимир Мединский.

Это будет первый памятник Александру Невскому в Центральной Азии и первый - российским историческим деятелям на постсоветском пространстве за последние годы. "И это большое международное событие", - убежден помощник президента РФ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В свою очередь глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр напомнил, что в пределах Алма-Аты проживает более 600 тысяч человек, которые относят себя к православной традиции. "Ко мне поступали множественные обращения, чтобы увековечить память благоверного князя Александра Невского строительством храма и воздвигнуть при храме памятник этому не только великому воину, но и выдающемуся дипломату, устроителю мира и согласия в обществе. Храм готов, остались небольшие детали росписи", - сообщил владыка и рассказал, как обговаривал возможные варианты памятника с первым президентом Казахстана. - Был одобрен вариант, где князь будет изображен с иконой и в походной одежде на коне".

Дело в том, что, хотя отец Александра - Ярослав Всеволодович - был отравлен в ставке великого хана, и сын мог разделить его судьбу, защитой князя в пути был не меч, но молитва. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня - чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы.

Справка "РГ"

Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника был объявлен РВИО и прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило 8 работ от 7 авторов. На выставке в Музее военной формы будет выбран лучший проект.

Культура Арт Музеи и памятники

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