Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси

"Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси​​​. Это мы наблюдаем в последнее время", - об этом после встречи в Минске с президентом Александром Лукашенко, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, есть традиционные вызовы и угрозы, например, международный терроризм и связанный с ним экстремизм. А также есть угрозы новые, о которых нужно говорить и это в том числе - кибербезопасность. Ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Поэтому необходимо объединять усилия. Они обменялись с президентом Лукашенко мнениями и впечатлениями по этим вопросам.

"Наши оценки не просто близки, они полностью совпадают. Безусловно, мы объединяем и будем объединять усилия и действовать совместно против этих вызовов и угроз", - отметил Патрушев.

Он также рассказал, что на консультациях Советов безопасности России и Беларуси, которые пройдут во вторник и в среду в Минске, речь пойдет в основном о гибридных войнах, а также о региональной и международной безопасности.